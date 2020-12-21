प्रीति हत्याकांड: सनसनीखेज हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया, सीने में फंसी मिली दूसरी गोली

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प्रीति का फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति
- फोटो : अमर उजाला
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कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली
- फोटो : अमर उजाला
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पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन
- फोटो : अमर उजाला