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प्रीति हत्याकांड: सनसनीखेज हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को चौंकाया, सीने में फंसी मिली दूसरी गोली

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा, Updated Mon, 21 Dec 2020 06:57 PM IST
प्रीति का फाइल फोटो
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प्रीति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
मथुरा जनपद में कोसीकलां की शालीमार रोड पर कार सवार महिला प्रीति को एक नहीं दो गोलियां मारी गईं थीं। कनपटी पर मारी गई गोली तो पार निकल गई लेकिन सीने पर लगी गोली फंसी रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में लगी 32 बोर की गोली मिली है। पुलिस ने पति को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है वहीं इस हत्याकांड में एक दो और लोगों को तलाश पुलिस कर रही है। 

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प्रीति का फाइल फोटो
प्रीति का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति
घटनास्थल पर खड़ी कार और प्रीति का पति - फोटो : अमर उजाला
कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली
कार, जिसमें प्रीति को मारी गई गोली - फोटो : अमर उजाला
सुनील
सुनील - फोटो : अमर उजाला
demo pic
demo pic
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर प्रीति के परिजन - फोटो : अमर उजाला
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