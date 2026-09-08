Chamba News: आरोपियों के करवाए जा रहे पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग परीक्षण

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पुलिस वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों और बयानों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच का उद्देश्य घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर वास्तविकता सामने लाना है। परीक्षणों के परिणाम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई तय की जाएगी। डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पॉलीग्राफ, ब्रेन टेस्ट और हस्ताक्षर परीक्षण करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक-एक आरोपी के तीनों परीक्षण पूरे होने के बाद ही हत्याकांड से जुड़े कई अहम पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

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चंबा/चुराह। बहुचर्चित नेगी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और हस्ताक्षर परीक्षण करवाए जा रहे हैं। पुलिस इन वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपियों के बयानों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच प्रक्रिया के तहत एक आरोपी का एक परीक्षण करवाने के बाद अगले दिन उसे दिनभर आराम दिया जा रहा है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगला परीक्षण करवाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि प्रत्येक आरोपी के तीनों परीक्षण पूरे होने के बाद जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है।