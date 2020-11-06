कोख के सौदागर: सरगना सहित नौ पर लगा गैंगस्टर, नेपाल की अस्मिता का अब तक नहीं सुराग

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कोख के सौदागर: पुलिस की गिरफ्त में विष्णुकांत (बायें) नेपाल की अस्मिता (दायें) (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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कोख के सौदागर: अस्मिता, राहुल, नीलम (क्रमश:)
- फोटो : अमर उजाला
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बेंगलुरु से पकड़ा गया था विष्णुकांत
- फोटो : अमर उजाला
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विष्णुकांत से पूछताछ करती पुलिस (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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नेपाल की अस्मिता
- फोटो : अमर उजाला