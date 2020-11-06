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कोख के सौदागर: सरगना सहित नौ पर लगा गैंगस्टर, नेपाल की अस्मिता का अब तक नहीं सुराग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा, Updated Fri, 06 Nov 2020 12:33 PM IST
कोख के सौदागर: पुलिस की गिरफ्त में विष्णुकांत (बायें) नेपाल की अस्मिता (दायें) (फाइल)
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कोख के सौदागर: पुलिस की गिरफ्त में विष्णुकांत (बायें) नेपाल की अस्मिता (दायें) (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
आगरा में पुलिस ने कोख के सौदागरों के सरगना सहित नौ आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इनमें विष्णुकांत सरगना है। वह मूलरूप से कर्नाटक के जिला बीदर का रहने वाला है। मामले में नेपाल की अस्मिता का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि अस्मिता की तलाश जारी है। 
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