आगरा: मकर संक्रांति पर खुलेंगे बटेश्वर के मंदिर, 301 दिन से बंद हैं पट, कोरोना प्रोटोकॉल से मिलेंगे दर्शन

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बटेश्वर में यमुना किनारे स्थित मंदिर
- फोटो : अमर उजाला
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बटेश्वर के मंदिर पूजा करते श्रद्घालु (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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बटेश्वर
- फोटो : अमर उजाला
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बटेश्वर में यमुना घाट पर भक्तों की भीड़ (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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बटेश्वर की मंदिर श्रृंखला
- फोटो : अमर उजाला