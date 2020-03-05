वृंदावनः चांदी के सिंहासन पर बैठकर बिहारीजी आज खेलेंगे होली, दर्शन को उमड़ेंगे श्रद्घालु

{"_id":"5e610e4d8ebc3eeb3f68106f","slug":"banke-bihari-ji-play-holi-with-silver-throne-in-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0943\u0902\u0926\u093e\u0935\u0928\u0903 \u091a\u093e\u0902\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939\u093e\u0938\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930\u0940\u091c\u0940 \u0906\u091c \u0916\u0947\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0939\u094b\u0932\u0940, \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0909\u092e\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0918\u093e\u0932\u0941","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बांकेबिहारी महाराज का स्वर्ण रजत सिंहासन
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5e610e4d8ebc3eeb3f68106f","slug":"banke-bihari-ji-play-holi-with-silver-throne-in-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0943\u0902\u0926\u093e\u0935\u0928\u0903 \u091a\u093e\u0902\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939\u093e\u0938\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930\u0940\u091c\u0940 \u0906\u091c \u0916\u0947\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0939\u094b\u0932\u0940, \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0909\u092e\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0918\u093e\u0932\u0941","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बांके बिहारी मंदिर में सजाया गया हिंडोला (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5e610e4d8ebc3eeb3f68106f","slug":"banke-bihari-ji-play-holi-with-silver-throne-in-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0943\u0902\u0926\u093e\u0935\u0928\u0903 \u091a\u093e\u0902\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939\u093e\u0938\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930\u0940\u091c\u0940 \u0906\u091c \u0916\u0947\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0939\u094b\u0932\u0940, \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0909\u092e\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0918\u093e\u0932\u0941","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बांकेबिहारी मंदिर में होली के रंगों की वर्षा
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5e610e4d8ebc3eeb3f68106f","slug":"banke-bihari-ji-play-holi-with-silver-throne-in-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0943\u0902\u0926\u093e\u0935\u0928\u0903 \u091a\u093e\u0902\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939\u093e\u0938\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930\u0940\u091c\u0940 \u0906\u091c \u0916\u0947\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0939\u094b\u0932\u0940, \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0909\u092e\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0918\u093e\u0932\u0941","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बांकेबिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भीड़
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5e610e4d8ebc3eeb3f68106f","slug":"banke-bihari-ji-play-holi-with-silver-throne-in-vrindavan","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0943\u0902\u0926\u093e\u0935\u0928\u0903 \u091a\u093e\u0902\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093f\u0902\u0939\u093e\u0938\u0928 \u092a\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0915\u0930 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930\u0940\u091c\u0940 \u0906\u091c \u0916\u0947\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0939\u094b\u0932\u0940, \u0926\u0930\u094d\u0936\u0928 \u0915\u094b \u0909\u092e\u0921\u093c\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0936\u094d\u0930\u0926\u094d\u0918\u093e\u0932\u0941","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बांकेबिहारी मंदिर
- फोटो : अमर उजाला