काम की बात: बड़ा आसान है उमंग ऐप की मदद से UAN नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करना, ये रही प्रक्रिया

How to link UAN Number with Aadhaar card in UMANG app

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट होता है। नौकरी करते वक्त कर्मचारियों की सैलरी का कुछ अंश उनके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी कड़ी में पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी सूचना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इस बीच आपको जल्द से जल्द अपने UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए। अगर आप 30 नवंबर तक इस प्रक्रिया को नहीं कर पाते, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर 1 दिसंबर से आपका पीएफ का पैसा अकाउंट में जमा नहीं हो पाएगा। वहीं आप पीएफ के खाते से पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों के सामने कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि कैसे आप उमंग ऐप की मदद से अपने UAN नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं?

How to link UAN Number with Aadhaar card in UMANG app

उमंग ऐप की मदद से ऐसे करें अपने UAN नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा।

नेक्स्ट स्टेप पर इपीएफओ लिंक पर क्लिक करना है।

इसके बाद ईकेवाईसी के विकल्प का चयन करें।

How to link UAN Number with Aadhaar card in UMANG app

इस प्रोसेस को करने के बाद आपको आधार सीडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

अब बॉक्स में आपको अपने UAN नंबर को दर्ज करना होगा।

How to link UAN Number with Aadhaar card in UMANG app

कुछ समय बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

ओटीपी को दर्ज करने के बाद अपनी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।

How to link UAN Number with Aadhaar card in UMANG app