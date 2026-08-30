ओरछा से भाजपा का बुंदेलखंड प्लान: केन-बेतवा को बनाया विकास का आधार, बूथ-मंडल मजबूत करने पर जोर

1 of 4 ओरछा में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए दिग्गज - फोटो : अमर उजाला

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2 of 4 भाजपा महामंत्री राहुल कोठारी और अन्य नेतागण - फोटो : अमर उजाला

केन-बेतवा पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी

भाजपा ने बुंदेलखंड के विकास को केन-बेतवा लिंक परियोजना से जोड़कर कांग्रेस पर राजनीतिक हमला तेज करने के संकेत दिए हैं। पार्टी का दावा है कि परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल, बिजली, कृषि और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राहुल कोठारी ने कहा कि कांग्रेस ने परियोजना का विरोध किया, जबकि भाजपा इसे बुंदेलखंड के लिए बड़ा बदलाव लाने वाली योजना मानती है। कार्यसमिति के राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस के विरोध की आलोचना इसी मुद्दे पर की गई है।





3 of 4 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेल बैठक को संबोधित करते हुए - फोटो : अमर उजाला

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4 of 4 बैठक में शामिल पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा - फोटो : अमर उजाला