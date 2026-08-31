स्वास्थ्य संचालनालय में कुर्की: दो गाड़ियां, कंप्यूटर-लैपटॉप समेत दफ्तर का सामान जब्त, पुराने बकाया की वसूली

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भोपाल स्थित स्वास्थ्य संचालनालय में सोमवार को कुर्की की कार्रवाई हुई। जिला कोर्ट के आदेश पर कोलकाता की निजी कंपनी के बकाया भुगतान की वसूली के लिए पहुंची टीम ने विभाग परिसर से दो गाड़ियां और कार्यालय में रखा सामान कुर्क किया। कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य सामग्री भी कार्रवाई के दायरे में आई। कंपनी के अधिवक्ता पूर्णाशिस भुनिया के मुताबिक स्वास्थ्य संचालनालय ने वर्ष 2011-13 के दौरान कोलकाता की मेसर्स नितापोल इंडस्ट्रीज से करीब 50.70 लाख रुपये की कीटनाशक दवाएं खरीदी थीं। कंपनी का आरोप है कि दवाओं की आपूर्ति के बाद भुगतान नहीं किया गया।