स्वास्थ्य संचालनालय में कुर्की: दो गाड़ियां, कंप्यूटर-लैपटॉप समेत दफ्तर का सामान जब्त, पुराने बकाया की वसूली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Mon, 31 Aug 2026 05:12 PM IST
सार
भोपाल के स्वास्थ्य संचालनालय में बकाया भुगतान के मामले में जिला कोर्ट के आदेश पर फिर कुर्की की कार्रवाई हुई। टीम ने दो गाड़ियां, कंप्यूटर-लैपटॉप समेत सामान जब्त किया। कंपनी के अधिवक्ता के मुताबिक ब्याज समेत बकाया राशि चार करोड़ रुपए से अधिक है और भुगतान नहीं होने पर भवन की कुर्की भी हो सकती है।
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विस्तार
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भोपाल स्थित स्वास्थ्य संचालनालय में सोमवार को कुर्की की कार्रवाई हुई। जिला कोर्ट के आदेश पर कोलकाता की निजी कंपनी के बकाया भुगतान की वसूली के लिए पहुंची टीम ने विभाग परिसर से दो गाड़ियां और कार्यालय में रखा सामान कुर्क किया। कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य सामग्री भी कार्रवाई के दायरे में आई। कंपनी के अधिवक्ता पूर्णाशिस भुनिया के मुताबिक स्वास्थ्य संचालनालय ने वर्ष 2011-13 के दौरान कोलकाता की मेसर्स नितापोल इंडस्ट्रीज से करीब 50.70 लाख रुपये की कीटनाशक दवाएं खरीदी थीं। कंपनी का आरोप है कि दवाओं की आपूर्ति के बाद भुगतान नहीं किया गया।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया
भुगतान का मामला अदालतों तक पहुंचा। कंपनी के अधिवक्ता के मुताबिक जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जहां विभाग को कंपनी का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। भुगतान नहीं होने के बाद अब न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क कर बकाया राशि की वसूली की जा रही है।
पहले भी पहुंची थी कुर्की टीम, हुआ था विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले में स्वास्थ्य संचालनालय की संपत्ति कुर्क करने की कोशिश हुई हो। नवंबर 2024 में भी स्वास्थ्य संचालनालय पहुंची थी। उस समय करीब 19.34 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन अधिकारियों के विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद कंपनी की ओर से दो वाहनों की कुर्की की कार्रवाई की गई थी। ये वाहन भोपाल जिला कोर्ट परिसर में खड़े बताए जा रहे हैं।
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यह भी पढ़ें-भोपाल में आज से सीलिंग का बड़ा एक्शन: 8264 नोटिस के बाद अब सीधे प्रतिष्ठान होंगे बंद,पुलिस बल के साथ कार्रवाई
अब भवन की कुर्की की तैयारी
सोमवार की कार्रवाई के दौरान जिला कोर्ट से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद रहे। कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग की संपत्ति कुर्क की जा रही है। दो गाड़ियों के अलावा कार्यालय में रखा सामान भी जब्त किया गया है। अधिवक्ता के मुताबिक बकाया राशि ब्याज समेत अब चार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में आगे स्वास्थ्य संचालनालय के भवन की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया
भुगतान का मामला अदालतों तक पहुंचा। कंपनी के अधिवक्ता के मुताबिक जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जहां विभाग को कंपनी का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। भुगतान नहीं होने के बाद अब न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क कर बकाया राशि की वसूली की जा रही है।
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पहले भी पहुंची थी कुर्की टीम, हुआ था विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले में स्वास्थ्य संचालनालय की संपत्ति कुर्क करने की कोशिश हुई हो। नवंबर 2024 में भी स्वास्थ्य संचालनालय पहुंची थी। उस समय करीब 19.34 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन अधिकारियों के विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद कंपनी की ओर से दो वाहनों की कुर्की की कार्रवाई की गई थी। ये वाहन भोपाल जिला कोर्ट परिसर में खड़े बताए जा रहे हैं।
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अब भवन की कुर्की की तैयारी
सोमवार की कार्रवाई के दौरान जिला कोर्ट से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद रहे। कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग की संपत्ति कुर्क की जा रही है। दो गाड़ियों के अलावा कार्यालय में रखा सामान भी जब्त किया गया है। अधिवक्ता के मुताबिक बकाया राशि ब्याज समेत अब चार करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। उनका कहना है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में आगे स्वास्थ्य संचालनालय के भवन की कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है।