फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Honor killing in Bhopal! 17-year-old daughter wanted to marry the boy of her choice; mother and maternal uncle

भोपाल में ऑनर किलिंग! पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी 17 साल की बेटी, मां-मामा ने गला घोंटकर मार डाला

Mon, 31 Aug 2026 09:45 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 31 Aug 2026 09:45 AM IST
सार

भोपाल के पिपलानी इलाके में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पसंद की शादी को लेकर विवाद के बाद मां और मामा ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया।

विज्ञापन
Honor killing in Bhopal! 17-year-old daughter wanted to marry the boy of her choice; mother and maternal uncle
ऑनर किलिंग। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी भोपाल में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिपलानी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी आयुषी की उसकी मां और मामा ने कथित तौर पर दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि किशोरी अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, जबकि उसकी मां इसके खिलाफ थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। किशोरी की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए थे। इसी दौरान पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर किशोरी की मां कमला और मामा विजय राय को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  ओरछा में बना 2047 का रोडमैप: सरकार के कामों को घर-घर पहुंचाने और बूथ मजबूत करने की बनी रणनीति
विज्ञापन


शादी को लेकर मां-बेटी में चल रहा था विवाद
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह किशोरी की शादी को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद सामने आया है। मां अपनी बेटी की शादी अपनी पसंद के युवक से कराना चाहती थी, लेकिन किशोरी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी। इस बात को लेकर मां और बेटी के बीच लगातार विवाद हो रहा था। पुलिस को शक है कि इसी विवाद के चलते मां और मामा ने मिलकर किशोरी की हत्या कर दी।  
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  ओरछा से भाजपा का बुंदेलखंड प्लान: केन-बेतवा को बनाया विकास का आधार, बूथ-मंडल मजबूत करने पर जोर

मौत को सामान्य बताकर अंतिम संस्कार की तैयारी
किशोरी की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 29 अगस्त की शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली। रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को हत्या मानकर जांच शुरू की। 

ये भी पढ़ें-  सियाचिन से रेलवे और अब घरों तक: DRDO की बायो-डाइजेस्टर तकनीक का बढ़ा दायरा, जानें क्या होगी कीमत

मां और मामा गिरफ्तार
पिपलानी थाना पुलिस ने परिजनों से सख्ती से पूछताछ की तो मामला सामने आया।  इसके बाद पुलिस ने मृतक किशोरी  की मां कमला और मामा विजय राय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और हत्या से पहले और बाद के घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है। पिपलानी थाना प्रभारी चन्द्रिका यादव के मुताबिक, शुरुआती जांच में किशोरी की शादी को लेकर मां के साथ चल रहा विवाद हत्या की वजह के रूप में सामने आया है।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed