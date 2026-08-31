भोपाल में सरकारी स्कूलों के ऑडिट की सीजीपी की बैठक में हंगामा, युवाओं ने लगाए नारे

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सरकारी स्कूलों की स्थिति का नागरिक स्तर पर ऑडिट करने को लेकर भोपाल के गांधी भवन में रविवार शाम आयोजित सीजेपी की बैठक में उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब कुछ छात्र और युवा बैठक में पहुंच गए। युवाओं ने अभियान के उद्देश्य और स्कूलों के ऑडिट से जुड़े सवाल प्रतिनिधियों के सामने रखे। बातचीत के दौरान मामला गरम हो गया और कुछ युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर पुलिस गांधी भवन पहुंची। पुलिसकर्मियों ने युवाओं से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। इसके बाद वे वहां से चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बैठक चल रही थी, तभी युवाओं का एक समूह अंदर पहुंचा। इनमें कुछ युवक काली टी-शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने सीजेपी के प्रतिनिधियों से सरकारी स्कूलों के प्रस्तावित ऑडिट को लेकर जानकारी मांगी। इसके साथ ही दिल्ली में हुए पूर्व प्रदर्शनों और संगठन की गतिविधियों से जुड़े सवाल भी किए गए। छात्र अंश पुरोहित ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या समुदाय का विरोध करना नहीं था। उनका कहना था कि वे पुलिस और सेना का सम्मान करते हैं और हिंसा के पक्ष में नहीं हैं।