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Bhopal Sealing Drive Live: कोलार पहुंचा नगर निगम का अमला; सीलिंग की कार्रवाई शुरू

Mon, 31 Aug 2026 01:32 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 31 Aug 2026 01:32 PM IST
खास बातें

Bhopal Municipal Corporation Illegal Construction Sealing Drive Live Updates: राजधानी में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलार क्षेत्र के सर्वधर्म इलाके में नगर निगम का अमला पहुंच चुका है। अमला होटल, पब, मॉल और जिम को बंद करा रहा है। 

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Bhopal Municipal Corporation Sealing Drive Live 8264 Notices Issued against Illegal Commercial Unit
भोपाल में दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई शुरू - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

01:29 PM, 31-Aug-2026

अरेरा कॉलोनी में आठ दुकाने सील

भोपाल की E3 अरेरा कॉलोनी में भी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पर आठ दुकानों को किया सील किया गया है। इस इलाके में कई टीमें नगर निगम ने भेजी हैं। जो  अलग-अलग जगह पर सीलिंग की कार्रवाई कर रही हैं।  
12:37 PM, 31-Aug-2026

भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई शुरू

कोलार में कार्रवाई करते निगम कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला
 कोलार  के सर्वधर्म इलाके में नगर निगम की कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यहां पर  होटल, पब, मॉल और जिम समेत  कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की जा रही है। 
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11:24 AM, 31-Aug-2026

Bhopal Sealing Drive Live: कोलार पहुंचा नगर निगम का अमला; सीलिंग की कार्रवाई शुरू

भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक कारोबार पर नगर निगम आज से सख्ती शुरू करने जा रहा है। नोटिस और जांच के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई होगी। निगम की टीमें पुलिस बल के साथ छह स्थानों पर पहुंचेंगी और नियमों के खिलाफ संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। नगर निगम ने 26 अगस्त तक इस संबंध में 8 हजार 264 नोटिस जारी किए थे। इनकी जांच के बाद अब कार्रवाई का चरण शुरू हुआ है। इससे पहले गौतम नगर में एक आवासीय भवन में संचालित होटल को सील किया जा चुका है। रविवार को संबंधित प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे के नोटिस भी चस्पा किए गए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी सख्ती
रहवासी भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम की कार्रवाई तेज हुई है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है और उससे पहले निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करनी है। नगर निगम ने अब मुख्य सड़कों के अलावा गलियों, नदी-तालाब किनारे, हरित पट्टी और बफर जोन में बने भवनों को भी जांच के दायरे में लिया है। अवैध मैरिज गार्डन पर भी नोटिस की कार्रवाई की जाएगी।

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