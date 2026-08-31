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Bhopal Sealing Drive Live: कोलार पहुंचा नगर निगम का अमला; सीलिंग की कार्रवाई शुरू
Bhopal Municipal Corporation Illegal Construction Sealing Drive Live Updates: राजधानी में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोलार क्षेत्र के सर्वधर्म इलाके में नगर निगम का अमला पहुंच चुका है। अमला होटल, पब, मॉल और जिम को बंद करा रहा है।
लाइव अपडेट
अरेरा कॉलोनी में आठ दुकाने सीलभोपाल की E3 अरेरा कॉलोनी में भी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पर आठ दुकानों को किया सील किया गया है। इस इलाके में कई टीमें नगर निगम ने भेजी हैं। जो अलग-अलग जगह पर सीलिंग की कार्रवाई कर रही हैं।
भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई शुरू
Bhopal Sealing Drive Live: कोलार पहुंचा नगर निगम का अमला; सीलिंग की कार्रवाई शुरू
भोपाल में रहवासी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक कारोबार पर नगर निगम आज से सख्ती शुरू करने जा रहा है। नोटिस और जांच के बाद अब सीलिंग की कार्रवाई होगी। निगम की टीमें पुलिस बल के साथ छह स्थानों पर पहुंचेंगी और नियमों के खिलाफ संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। नगर निगम ने 26 अगस्त तक इस संबंध में 8 हजार 264 नोटिस जारी किए थे। इनकी जांच के बाद अब कार्रवाई का चरण शुरू हुआ है। इससे पहले गौतम नगर में एक आवासीय भवन में संचालित होटल को सील किया जा चुका है। रविवार को संबंधित प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे के नोटिस भी चस्पा किए गए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी सख्ती
रहवासी भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम की कार्रवाई तेज हुई है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है और उससे पहले निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करनी है। नगर निगम ने अब मुख्य सड़कों के अलावा गलियों, नदी-तालाब किनारे, हरित पट्टी और बफर जोन में बने भवनों को भी जांच के दायरे में लिया है। अवैध मैरिज गार्डन पर भी नोटिस की कार्रवाई की जाएगी।