भोपाल में राशन दुकानों पर अब अफसरों की नजर: एसडीएम करेंगे नियमित जांच, शिकायतें अटकाने पर तहसीलदारों को नोटिस

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भोपाल में सरकारी राशन दुकानों की व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के मुताबिक दुकानों के स्थान बदलने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि हितग्राहियों को परेशानी न हो। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई समय-सीमा समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं करने पर कोलार तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।