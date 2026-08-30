चित्रकूट में बुजुर्ग ने रोका सीएम मोहन का रास्ता, बोले- पहले मेरा घर देखो; मुख्यमंत्री साथ चलकर पहुंचे अंदर

1 of 3 सीएम मोहन यादव को बुजुर्ग अपना घर देखने के लिए कहते हुए - फोटो : अमर उजाला

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2 of 3 चित्रकुट में प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते सीएम - फोटो : अमर उजाला

3 of 3 सीएम मोहन ने प्रभावितों से बातचीत की और राहत सामग्री बांटी - फोटो : अमर उजाला