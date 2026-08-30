मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था: पेंशन फाइल अटकाई तो अब तय होगी जिम्मेदारी, हर स्तर पर 5 दिन की डेडलाइन

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सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति अब बदलने की तैयारी है। वित्त विभाग ने ऑनलाइन पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए हर स्तर पर समय-सीमा तय कर दी है। अब फाइल क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर के स्तर पर अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखी जा सकेगी। तय समय में काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित स्तर के कर्मचारी या अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। नई व्यवस्था के तहत सामान्य नए पेंशन प्रकरण को तीन स्तरों से गुजरना होगा। क्रियेटर, वेरीफायर और एप्रूवर हर स्तर को अधिकतम पांच कार्य दिवस दिए गए हैं। इस तरह पूरी प्रक्रिया के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। नई व्यवस्था में पेंशन फाइल के हर चरण के लिए समय तय होने से यह देखना आसान होगा कि प्रकरण किस स्तर पर पहुंचा है और कितने दिन से लंबित है। इससे जिम्मेदारी तय करने के साथ पेंशन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी।