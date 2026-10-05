भारत VS वेस्टइंडीज: वैभव के लंबे-लंबे छक्कों ने बाधा समां, बॉलर्स ने नेट्स पर बहाया पसीना, तस्वीरें

1 of 7 नेट्स पर बल्लेबाजी करते वैभव सूर्यवंशी व नितीश कुमार रेड्डी। - फोटो : amar ujala







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लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक तरफ नेट्स में वैभव सूर्यवंशी और दूसरी ओर से नेट्स पर नितीश रेड्डी। दोनों बल्लेबाजों के बीच स्थानीय गेंदबाजों पर लंबे शॉट जड़ने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक चले दोनों बल्लेबाजों के अभ्यास सत्र में वैभव सूर्यवंशी ने बाजी मारते हुए लंबे-लंबे छक्कों से समां बाध दिया।

2 of 7 अभ्यास सत्र में मयंक यादव व प्रिंस यादव। - फोटो : amar ujala

वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को होने वाले टी-20 मुकाबले से पहले पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के गिनती के खिलाड़ी अभ्यास करने पहुंचे। इसमें सूर्यवंशी और रेड्डी के अलावा स्पीडस्टार मयंक यादव और प्रिंस यादव ने नेट्स पर लंबे समय तक गेंदबाजी की। इस अभ्यास सत्र के दौरान टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की नजर खिलाड़ियों पर टिकी रही।

3 of 7 अभ्यास सत्र के दौरान कोच गौतम गंभीर व मोर्ने मोर्कल। - फोटो : amar ujala

खासतौर पर उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी को ध्यान से देखा। ऐसा लगा कि गंभीर उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम एकादश में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर तरजीह दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईशान किशन विकेटों के पीछे कीपिंग करते हुए दिखेंगे।

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4 of 7 अभ्यास सत्र के दौरान नितीश कुमार रेड्डी। - फोटो : amar ujala

देर शाम पहुंचे भारतीय खिलाड़ी

जापान एशियाई खेलों से इकाना स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी शामिल रहे, जबकि अन्य खिलाड़ियों का लखनऊ आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। ऐसे में कप्तान श्रेयस समेत अन्य खिलाड़ियों के मंगलवार को मुकाबले में सीधे उतरने की उम्मीद जताई जा रही है।

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5 of 7 कोच मोर्ने मोर्कल। - फोटो : amar ujala