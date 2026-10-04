तस्वीरों में जलप्रलय: फसलें डूबीं, रास्ते बंद, छतों पर चूल्हा और पानी में जिंदगी; चंहुओर बस बेबसी के आंसू

1 of 13 लखनऊ में बाढ़ के बीच राहत सामग्री मिली तो छलके आंसू, दिया धन्यवाद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।







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चार दिन से घरों में कैद लोगों के ये नाव सिर्फ राशन नहीं, उम्मीद लेकर पहुंची थी। नाय जैसे-जैसे कॉलोनी के भीतर बढ़ी, छतों और दरवाजों पर खड़े लोगों की निगाहें उसी पर टिक पास पहुंचते ही लोग नीचे उतरने लगे। राजधानी लखनऊ में फैजुल्लागंज की मामा कॉलोनी कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। घरों में पानी घुसा है और लोगों के सामने खाने के माथ पीने के पानी का भी संकट है। ऐसे में शनिवार को सामाजिक संगठनों और जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री पहुंचाई गई। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश शर्मा, सांसद राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी और पार्षद मान सिंह यादव दो नावों से सामग्री लेकर कॉलोनी पहुंचे।

2 of 13 बाढ़ के पानी से होकर बेटे संग निकलता युवक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

एक व्यक्ति ने कहा, 'साहब, परिवार बहुत परेशान है। न बिजली है और न पानी। एक-एक मिनट कैसे काट रहे हैं, यह हम ही जानते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और हम काम पर नहीं जा पा रहे। रात होते ही डर लगता है कि कोई जीव जंतु पानी के रास्ते घर में न आ जाए। छोटे लाल, मनोज कश्यप, दीपू सिंह और उमेश कुमार ने राहत सामग्री पहुंचाने बालों का आभार जताया। लोगों को उम्मीद है कि जल्द पानी कम होगा और जिंदगी पटरी पर लौटेगी।



3 of 13 राहत सामग्री वितरित करते विधायक नीरज बोरा व अन्य। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

सुबह टूट जाती है रात की उम्मीद कॉलोनीवासियों ने बताया कि कई दिनों से जिंदगी घरों में कैद है। रात में उम्मीद रहती है कि सुबह पानी कम मिलेगा, लेकिन आंख खुलते ही चारों तरफ पानी नजर आता है। न कोई बाहर जा पा रहा है और न आसानी से अंदर आ पा रहा है।



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4 of 13 बाढ़ के बीच नाव से आते जाते लोग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

माइक की आवाज ने दी राहत की खबर विनय प्रताप घर की छत पर खड़े थे। दूर से नाव आती दिखी तो लगा कि शायद अधिकारी या जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने आए हैं। तभी माइक से आवाज गूंजी आप लोगों के लिए राशन आया है।' यह सुनते हो उनके चेहरे पर खुशी आ गई। कई दिनों को परेशानी के बीच यह आवाज कॉलोनी के लोगों के लिए राहत और उम्मीद बनाकर आई।



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5 of 13 ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने बाल्टी के ढक्कन के सहारे धूप से बचाव किया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।