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केजीएमयू में बढ़ा बवाल, कर्मचारियों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल, RAF तैनात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ, Updated Thu, 07 Jun 2018 01:56 PM IST
केजीएमयू में छात्रों और कर्मचारियों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को ये बवाल और बढ़ गया जब आ्सावस के बाद भी आरोपी छात्र पर कार्रवाई नहीं हुई। कामकाज ठप कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है।
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