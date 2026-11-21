मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक का माहौल है। शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों के दौरान मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी मां की पार्थिव देह को कंधा दिया। इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, भाजपा नेता और अन्य राजनीतिक हस्तियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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सीएम योगी ने मां के निधन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद संक्षिप्त लेकिन भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने मां की तस्वीर के साथ सिर्फ 'मां... ॐ शांति' लिखा। विज्ञापन यूपी के सियासी गलियारों में शोक, पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने जताया दुख सीएम योगी ने मां के निधन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद संक्षिप्त लेकिन भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने मां की तस्वीर के साथ सिर्फ 'मां... ॐ शांति' लिखा। सावित्री देवी के निधन की खबर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर शोक संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे।

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