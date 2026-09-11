Lucknow News: कम उम्र में हार्ट अटैक के जोखिम पर मंथन

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लखनऊ। कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। तंबाकू, मोटापा, तनाव, व्यायाम की कमी, फास्ट फूड के साथ बीपी, डायबिटीज और बढ़ा कोलेस्ट्रॉल इसका खतरा बढ़ा रहे हैं। पीजीआई में बृहस्पतिवार को केजीएमयू के पूर्व छात्र और अमेरिका में रह रहे फिजिशियन व फिल्म निर्माता डॉ. निर्मल जोशी और डॉ. रेनू जोशी की डॉक्यूमेंट्री द ब्राउन हार्ट की स्क्रीनिंग हुई।करीब 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में दक्षिण एशियाई लोगों में कम उम्र में हार्ट अटैक के कारणों और जोखिमों को बताया गया। स्क्रीनिंग के बाद विशेषज्ञों ने शुरुआती लक्षण, जांच और बचाव से जुड़े सवालों के जवाब दिए।पीजीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य कपूर ने बीपी, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, वजन और कमर के घेरे की नियमित जांच की सलाह दी। डॉ. रूपाली खन्ना ने महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण समय पर पहचानने पर जोर दिया। निदेशक डॉ. आरके धीमन ने व्यायाम, खानपान और तनाव पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि 2022 में दुनियाभर में करीब 1.98 करोड़ मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से हुईं।