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Lucknow News: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन

Fri, 11 Sep 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:43 AM IST
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AYUSH intern doctors protest demanding a stipend hike
गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प
लखनऊ। गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने बृहस्पतिवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार कर परिसर में नारेबाजी की। इससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को परेशानी हुई। कॉलेज प्रशासन ने ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर मरीजों का इलाज कराया।
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सुबह करीब आठ बजे इंटर्न डॉक्टर परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात इंटर्न ने भी काम का बहिष्कार किया। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान वे ओपीडी और वार्ड में मरीजों की देखभाल के साथ विभिन्न क्लीनिकल गतिविधियों में जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार दिन-रात अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बावजूद उन्हें 7500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है।
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इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह मांग कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार के सामने रखी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मरीजों को परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प

गोमतीनगर स्थित राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प

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