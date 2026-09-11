Lucknow News: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर आयुष इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन

विज्ञापन

सुबह करीब आठ बजे इंटर्न डॉक्टर परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात इंटर्न ने भी काम का बहिष्कार किया। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान वे ओपीडी और वार्ड में मरीजों की देखभाल के साथ विभिन्न क्लीनिकल गतिविधियों में जिम्मेदारी निभाते हैं। कई बार दिन-रात अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बावजूद उन्हें 7500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा है।इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह मांग कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और सरकार के सामने रखी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मरीजों को परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।