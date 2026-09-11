Lucknow News: फैजुल्लागंज में सीएमओ का निरीक्षण, गलियों में नहीं पहुंचे तो भड़के लोग

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स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामा कॉलोनी के 134 घरों का स्वास्थ्य सर्वे किया। लोगों को दवाएं, क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट बांटे गए। मोबाइल मेडिकल यूनिट ने हनुमंत नगर में 84 लोगों को चिकित्सा सुविधा दी।लोग बोले- मुख्य मार्ग से लौट गए सीएमओसामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी ने कहा कि सीएमओ टीम के साथ दाऊदनगर के मुख्य मार्ग का निरीक्षण कर लौट गए। टीम ने गलियों में जलभराव की स्थिति नहीं देखी। उनके मुताबिक श्याम विहार कॉलोनी समेत कई इलाकों में जलभराव से बीमारी फैलने का खतरा है। इसके बावजूद इन क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं किया गया। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है।बुखार के और मरीज मिलेदाऊनगर के कैलाश विहार में रमेश चंद्र (26), जशोदा (36), मेवा लाल (52), मामा कॉलोनी में सोनाक्षी (9), जानकी देवी (30), अनुभव तिवारी (13) तेज बुखार से पीड़ित हैं। जो आसपास की क्लीनिक से उपचार करवा रहे हैं।