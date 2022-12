New Year Celebration: भारत की इन जगहों पर सबसे शानदार तरीके से मनाया जाता है नए साल का जश्न, आप भी हों शामिल

1 of 6

Best Places To Celebrate New Year 2023: नए साल का जश्न दुनियाभर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 31 दिसंबर के जश्न और 1 जनवरी के स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, जहां लोग नए साल के जश्न में डूबे नजर आ जाते हैं। इस तरह के मजेदार जश्न को देखकर हर कोई इनमें शामिल होना चाहता है। नए साल में अधिक दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर आप भी तस्वीरों की तरह वाले न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां काफी शानदार तरीके से नए साल का जश्न मनाया जाता है। भारत के कुछ शहरों में नए साल का जश्न काफी रोमांचक होता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि भारत के किन शहरों में नए साल को सबसे शानदार तरीके से मनाते हैं, ताकि आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें।