Neem Karoli Baba Ashram Nearby Places: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कैंची धाम यानी नीम करोली बाबा आश्रम आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आसपास की खूबसूरत पहाड़ियां, झीलें, जंगल और शांत हिल स्टेशन इसे एक शानदार यात्रा डेस्टिनेशन भी बनाते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा आश्रम या कैंची धाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल दर्शन करके वापस लौटने की जरूरत नहीं है। आश्रम के आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसी जगहें हैं, जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और पहाड़ी संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है।





कैंची धाम से नैनीताल करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि भीमताल भी आसपास का लोकप्रिय झीलों की जगह है। इसके अलावा सात झीलों वाला सात ताल, शांत नौकुचियाताल और पहाड़ी खूबसूरती के लिए मशहूर मुक्तेश्वर आपकी यात्रा को और खास बना सकते हैं।



अगर आप फैमिली ट्रिप पर हैं तो नैनीताल और भीमताल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको भीड़ से दूर शांति और प्रकृति पसंद है तो सात ताल या नौकुचियाताल का रुख किया जा सकता है। वहीं पहाड़ों का विस्तृत और मनोरम दृश्य और रोमांच के लिए मुक्तेश्वर एक शानदार विकल्प है। कुछ रानीखेत से भी कैंची धाम से लगभग 38-45 किलोमीटर के आसपास बताते हैं।



इसलिए अगली बार जब आप नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन का प्लान बनाएं, तो यात्रा में आसपास की एक-दो जगहों को जरूर जोड़ें। इससे आपका धार्मिक सफर एक खूबसूरत कुमाऊं रोड ट्रिप में बदल सकता है।