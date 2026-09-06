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नीम करोली बाबा आश्रम: नीम करोली बाबा के दर्शन के बाद कहां घूमें? 50 किमी के अंदर ये 7 जगहें हैं सबसे खास
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Sun, 06 Sep 2026 04:37 PM IST
सार
Kainchi Dham Travel Guide: अगर आप फैमिली ट्रिप पर हैं तो नैनीताल और भीमताल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको भीड़ से दूर शांति और प्रकृति पसंद है तो सात ताल या नौकुचियाताल का रुख किया जा सकता है। वहीं पहाड़ों का विस्तृत और मनोरम दृश्य और रोमांच के लिए मुक्तेश्वर एक शानदार विकल्प है।
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नीम करोली के पास 7 जगहें
- फोटो : AI
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Neem Karoli Baba Ashram Nearby Places: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कैंची धाम यानी नीम करोली बाबा आश्रम आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आसपास की खूबसूरत पहाड़ियां, झीलें, जंगल और शांत हिल स्टेशन इसे एक शानदार यात्रा डेस्टिनेशन भी बनाते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा आश्रम या कैंची धाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल दर्शन करके वापस लौटने की जरूरत नहीं है। आश्रम के आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसी जगहें हैं, जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और पहाड़ी संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है।
कैंची धाम से नैनीताल करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि भीमताल भी आसपास का लोकप्रिय झीलों की जगह है। इसके अलावा सात झीलों वाला सात ताल, शांत नौकुचियाताल और पहाड़ी खूबसूरती के लिए मशहूर मुक्तेश्वर आपकी यात्रा को और खास बना सकते हैं।
अगर आप फैमिली ट्रिप पर हैं तो नैनीताल और भीमताल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको भीड़ से दूर शांति और प्रकृति पसंद है तो सात ताल या नौकुचियाताल का रुख किया जा सकता है। वहीं पहाड़ों का विस्तृत और मनोरम दृश्य और रोमांच के लिए मुक्तेश्वर एक शानदार विकल्प है। कुछ रानीखेत से भी कैंची धाम से लगभग 38-45 किलोमीटर के आसपास बताते हैं।
इसलिए अगली बार जब आप नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन का प्लान बनाएं, तो यात्रा में आसपास की एक-दो जगहों को जरूर जोड़ें। इससे आपका धार्मिक सफर एक खूबसूरत कुमाऊं रोड ट्रिप में बदल सकता है।
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नैनीताल
- फोटो : instagram
नैनीताल
झीलों की खूबसूरती और पहाड़ों का शानदार नजारा देखने के लिए नैनीताल जा सकते हैं।
अगर आप नीम करोली बाबा आश्रम जा रहे हैं तो नैनीताल सबसे आसान और लोकप्रिय जगहों में से एक है।
कैंची धाम से नैनीताल की दूरी करीब 18-20 किलोमीटर बताई जाती है और रास्ता भवाली के जरिए जाता है।
नैनीताल पहुंचकर आप नैनी लेक के आसपास घूम सकते हैं, माल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं और शहर के व्यूपाइंट से पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं।
अगर आपके पास ज्यादा समय है तो टिफिन टाॅप और अन्य व्यू पाइंट्स को भी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
टिफिन टाॅप नैनीताल के लोकप्रिय व्यूपाइंट में से एक है और यहां से आसपास के पहाड़ी लैंडस्केप का खूबसूरत दृश्य मिलता है।
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भीमताल
- फोटो : इंस्टाग्राम
भीमताल
अगर नैनीताल की भीड़ से थोड़ा दूर रहकर पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो भीमताल अच्छा विकल्प है। कैंची धाम के आसपास की प्रमुख जगहों में इसका नाम लगातार आता है और यहां की झील इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
भीमताल झील के आसपास समय बिताना, बोटिंग करना और शांत वातावरण में बैठना इस ट्रिप को रिलैक्सिंग बना सकता है। नैनीताल की तुलना में यहां का माहौल अपेक्षाकृत शांत उन यात्रियों के लिए खास है जो धार्मिक यात्रा के बाद कुछ घंटे नेचर और झील महसूस हो सकता है।
यह जगह उन यात्रियों के लिए खास है जो धार्मिक यात्रा के बाद कुछ घंटे प्रकृति और झील व्यू के बीच बिताना चाहते हैं।
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झील
- फोटो : instagram
सात ताल
सात ताजे पानी की झील के समूह के लिए जाना जाता है और इसके आसपास ओक तथा पाइन जगलों का लैंडस्केप देखने को मिलता है।
सात ताल प्रकृति प्रेमियों के लिए खास डेस्टिनेशन है। यह आपस में मिली ताजे पानी की झील के समूह के लिए जाना जाता है और इसके आसपास ओक तथा पाइन जगल का लैंडस्कैप देखने को मिलता है।
अगर आपको भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों की बजाय शांत वातावरण, हरियाली, चिड़िया देखना और नेचर को लिया जा सकता है वाले टूरिस्ट वाॅक पसंद हैं, तो सात ताल आपकी यात्रा का शानदार हिस्सा बन सकता है।
यहां का माहौल खासकर उन लोगों को पसंद आ सकता है जो पहाड़ों में सिर्फ साइटसीइंग नहीं बल्कि कुछ समय प्रकृति के करीब बिताना चाहते हैं।
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नौकुचियाताल
- फोटो : अमर उजाला
नौकुचियाताल
नौकुचियाताल यानी नौ कोनों वाली झील, कुमाऊं क्षेत्र का एक खूबसूरत झील है। कैंची धाम के आसपास की लोकप्रिय यात्राओं में इसे भी शामिल किया जाता है। कैंची धाम से लगभग 25–30 किलोमीटर के आसपास बताते हैं, हालांकि वास्तविक रोड डेस्टिनेशन रूट पर निर्भर कर सकती है।
यहां शांत झील व्यू के साथ बोटिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आराम करने वाला हिल वेकेशन है, तो नौकुचियाताल में अच्छी तरह फिट हो सकता है।
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