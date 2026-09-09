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सितंबर में घूमने का बना रहे हैं प्लान? मानसून की विदाई के बीच ये जगहें हैं सबसे खूबसूरत

Wed, 09 Sep 2026 01:19 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 09 Sep 2026 01:19 PM IST
सार

best places to visit in September: सितंबर उन यात्रियों के लिए शानदार महीना है जो बारिश के बाद की ताजगी, हरियाली, झरनों और अपेक्षाकृत शांत पर्यटन स्थलों का अनुभव करना चाहते हैं। 

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Best Places to Visit in September in India: Top Post-Monsoon Destinations
मानसून के बाद कहां जाएं - फोटो : Ai

September Travel Destination: सितंबर भारत में घूमने के लिए उन महीनों में शामिल है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच यह है कि बारिश की लंबी फुहारों के बाद प्रकृति इसी समय अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। पहाड़ हरियाली से ढक जाते हैं, झरने पूरे वेग से बहते हैं, नदियां और झीलें पानी से भर जाती हैं और हवा में एक अलग ताजगी महसूस होती है। मानसून धीरे-धीरे विदा लेना शुरू करता है, लेकिन उसकी छोड़ी हुई हरियाली यात्रा को बेहद खूबसूरत बना देती है।


 

सितंबर की खास बात यह भी है कि कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर पीक सीजन की तुलना में भीड़ कम मिल सकती है। ऐसे में कपल्स, फैमिली और नेचर लवर्स शांत वातावरण में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। हालांकि भारत में सितंबर एक ट्रांजिशन महीना है और अलग-अलग राज्यों में मौसम अलग हो सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। 
 

अगर आप भी इस महीने वीकेंड ट्रिप या लंबी छुट्टियों की योजना बना रहे हैं, तो इन खूबसूरत जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं।
Best Places to Visit in September in India: Top Post-Monsoon Destinations
मुन्नार - फोटो : instagram

मुन्नार, केरल
 

बारिश के बाद मुन्नार की खूबसूरती देखते ही बनती है। दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, धुंध से ढकी पहाड़ियां और हरियाली से भरी सड़कें इस जगह को बेहद खास बनाती हैं। सितंबर में यहां हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन यही मौसम मुन्नार के प्राकृतिक सौंदर्य को और आकर्षक बना देता है। टी गार्डन, मट्टुपेट्टी डैम और आसपास के खूबसूरत व्यू पॉइंट्स आपकी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं।

Best Places to Visit in September in India: Top Post-Monsoon Destinations
कास पठार महाराष्ट्र - फोटो : Ai

कास पठार, महाराष्ट्र
 

अगर आप सितंबर में प्रकृति का बिल्कुल अलग रंग देखना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का कास पठार शानदार विकल्प हो सकता है। सितंबर के दौरान यहां कुछ समय के लिए जंगली फूलों की रंग-बिरंगी चादर बिछ जाती है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी सपने जैसी लग सकती है। हालांकि यहां जाने से पहले मौसम और स्थानीय यात्रा नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। 

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कुर्ग - फोटो : Instagram

कूर्ग, कर्नाटक
 

कूर्ग को भारत के सबसे हरे-भरे हिल स्टेशनों में गिना जाता है और सितंबर में इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। कॉफी प्लांटेशन, जंगल, झरने और धुंध से भरे रास्ते यहां की यात्रा को खास बनाते हैं। अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो कूर्ग एक शानदार विकल्प हो सकता है। 

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पुगा वैली लद्दाख - फोटो : Instagram

लद्दाख
 

एडवेंचर और पहाड़ों के शौकीनों के लिए सितंबर लद्दाख घूमने का आकर्षक समय हो सकता है। इस दौरान कई जगहों पर मौसम अपेक्षाकृत साफ रहने लगता है और पहाड़ों के बदलते रंग यात्रा को अलग अनुभव देते हैं। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले स्वास्थ्य, मौसम और सड़क की स्थिति की तैयारी करना बेहद जरूरी है। सितंबर में यात्रा करने वाले लोगों को गर्म कपड़े और जरूरी ट्रैवल प्लानिंग के साथ निकलना चाहिए।

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