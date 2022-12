1 of 6

New Year 2023 Best 5 Places in Delhi: साल 2023 आ गया है। दुनियाभर में नए साल की शुरुआत बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ होती है। इस वर्ष भी नए साल को धूमधाम से मनाने का शानदार मौका मिल रहा है। साल की शुरुआत वीकेंड से हो रही है। 31 दिसंबर 2022 को शनिवार और 1 जनवरी 2023 को रविवार है। नए साल के स्वागत पर मस्ती का भरपूर मौका मिल जाएगा। आप अपने परिवार के साथ नए साल के पहले दिन को खास बनाना चाहते हैं तो किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। वैसे तो नए साल पर अक्सर लोग किसी ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप किसी कारणवश सफर पर नहीं जा पा रहे हैं तो न्यू ईयर इव या साल के पहले दिन अपने शहर की खास जगहों पर घूम सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हैं तो पार्टनर, दोस्तों के साथ हैंगआउट करने के लिए जा सकते हैं। वहीं बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो राजधानी दिल्ली की पांच जगहें बहुत शानदार और मजेदार हैं।