1 of 6 गणपति पंडाल - फोटो : Ai







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Ganpati Pandal 2026: गणेश चतुर्थी आते ही देशभर में भक्ति और उत्सव का माहौल बन जाता है। घरों में बप्पा की स्थापना से लेकर बड़े-बड़े सार्वजनिक पंडालों तक, हर जगह गणपति बप्पा की जय-जयकार सुनाई देती है। हालांकि गणेशोत्सव की सबसे भव्य पहचान महाराष्ट्र से जुड़ी है, जहां मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध सार्वजनिक मंडल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। लालबागचा राजा, गणेश गल्ली, जीएसबी सेवा मंडल और दगडूशेठ हलवाई गणपति जैसे नाम केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देशभर में प्रसिद्ध हैं।



लेकिन गणेशोत्सव की रौनक केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में भी गणपति पूजा का उत्साह देखने को मिलता है और पश्चिम बंगाल में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर घरों और सार्वजनिक आयोजनों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी और 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा।



आइए जानते हैं महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक उन प्रमुख जगहों के बारे में, जहां गणपति उत्सव अपनी भव्यता, आस्था और अनोखी परंपराओं के लिए खास पहचान रखता है।

2 of 6 Ganpati puja - फोटो : instagram

मुंबई का लालबागचा राजा

मुंबई के सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित गणपति मंडलों की बात हो तो लालबागचा राजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसे मन्नतों का राजा भी कहा जाता है और गणेशोत्सव के दौरान यहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

इस सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1934 में हुई थी और आज यह मुंबई के गणेशोत्सव की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इसकी भव्य मूर्ति, आकर्षक सजावट और भक्तों की लंबी कतारें हर साल लोगों का ध्यान खींचती हैं

3 of 6 गणपति पंडाल - फोटो : instagram

गणेश गल्ली का मुंबईचा राजा

मुंबई के प्रसिद्ध गणपति मंडलों में गणेश गल्ली का मुंबईचा राजा भी बेहद खास माना जाता है। यह मंडल अपनी आकर्षक थीम और भव्य सजावट के लिए जाना जाता है।

2026 में गणेश गल्ली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने अपने आयोजन को महाराष्ट्र की संत परंपरा पर आधारित विशेष थीम से सजाने की तैयारी की है। मंडल का यह 99वां वर्ष है और यहां धार्मिक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए भक्तों को अलग अनुभव देने की कोशिश की जा रही है।

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4 of 6 गणपति पंडाल - फोटो : instagram

खेतवाड़ी गणराज्य और मुंबई के अन्य प्रसिद्ध पंडाल

मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान केवल एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़े और प्रसिद्ध पंडाल सजते हैं। इनमें खेतवाड़ी गणराज, अंधेरीचा राजा, चिंचपोकलीचा चिंतामणि, गिरगांवचा राजा और कई अन्य मंडल शामिल हैं।

मुंबई के अलग-अलग इलाकों में सजने वाले ये पंडाल विशाल मूर्तियों, कलात्मक सजावट और अनोखी थीम के कारण गणेश भक्तों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं।

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