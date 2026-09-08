Arunachal Pradesh Travel Guide: भारत का नॉर्थ ईस्ट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इन्हीं खूबसूरत राज्यों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, जिसे अक्सर अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों, नदियों और झरनों के कारण प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और रोमांचक जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए।





यहां आपको हिमालय की शानदार चोटियों से लेकर प्राचीन बौद्ध मठ, खूबसूरत घाटियां और स्थानीय जनजातीय संस्कृति तक देखने को मिलती है। तवांग, जीरो वैली, बोमडिला और सेला पास जैसे पर्यटन स्थल यात्रियों को अलग-अलग तरह के अनुभव देते हैं। वहीं, राज्य की नदियां, जंगल और वन्यजीव इसे एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए भी खास बनाते हैं।



अरुणाचल प्रदेश की खासियत सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। यहां की स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खान-पान, त्योहार और जीवनशैली भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि यहां की यात्रा सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपको भारत की विविधता को करीब से समझने का मौका भी देती है।



तो आइए जानते हैं आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से जिंदगी में कम से कम एक बार यहां जरूर जाना चाहिए।