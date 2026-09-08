{"_id":"6a9fbb88ca755a535304213a","slug":"arunachal-pradesh-tourism-7-reasons-you-must-visit-this-hidden-gem-2026-09-08","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"अरुणाचल प्रदेश ट्रिप: अरुणाचल प्रदेश में क्या है खास? जानें क्यों जिंदगी में कम से कम एक बार यहां घूमना चाहिए","category":{"title":"Travel","title_hn":"यात्रा","slug":"travel"}}
अरुणाचल प्रदेश ट्रिप: अरुणाचल प्रदेश में क्या है खास? जानें क्यों जिंदगी में कम से कम एक बार यहां घूमना चाहिए
Arunachal Pradesh Travel Guide: भारत का नॉर्थ ईस्ट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, अनोखी संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इन्हीं खूबसूरत राज्यों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश, जिसे अक्सर अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों, नदियों और झरनों के कारण प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और रोमांचक जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए।
यहां आपको हिमालय की शानदार चोटियों से लेकर प्राचीन बौद्ध मठ, खूबसूरत घाटियां और स्थानीय जनजातीय संस्कृति तक देखने को मिलती है। तवांग, जीरो वैली, बोमडिला और सेला पास जैसे पर्यटन स्थल यात्रियों को अलग-अलग तरह के अनुभव देते हैं। वहीं, राज्य की नदियां, जंगल और वन्यजीव इसे एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए भी खास बनाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश की खासियत सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता नहीं है। यहां की स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक खान-पान, त्योहार और जीवनशैली भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि यहां की यात्रा सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपको भारत की विविधता को करीब से समझने का मौका भी देती है।
तो आइए जानते हैं आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या खास है, जिसकी वजह से जिंदगी में कम से कम एक बार यहां जरूर जाना चाहिए।
2 of 5
अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल
- फोटो : AI
अरुणाचल प्रदेश क्यों है इतना खास?
हिमालय की शानदार खूबसूरती
अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का बेहद खूबसूरत स्वरूप देखने को मिलता है। ऊंचे पहाड़, बादलों से घिरी चोटियां, घने जंगल और घुमावदार पहाड़ी सड़कें यहां की यात्रा को यादगार बना देती हैं।
सुबह की धूप जब पहाड़ों पर पड़ती है, तो पूरा नजारा बेहद आकर्षक दिखाई देता है। फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यहां कई शानदार दृश्य मिलते हैं।
तवांग का आकर्षण
तवांग अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां स्थित तवांग मठ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित यह क्षेत्र शांत वातावरण और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है।
तवांग की यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले पहाड़ी नजारे और ऊंचाई वाले क्षेत्र यात्रा के अनुभव को और खास बना देते हैं।
3 of 5
अरुणाचल प्रदेश की पर्यटन स्थल
- फोटो : AI
सेला पास की खूबसूरती
ऊंचाई पर स्थित सेला पास अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढके पहाड़ों और झीलों का नजारा यहां आने वाले यात्रियों को आकर्षित करता है।
हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है।
जीरो वैली का शांत वातावरण
जीरो वैली हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यहां के खूबसूरत खेत, पहाड़ और स्थानीय संस्कृति यात्रियों को शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग अनुभव देते हैं।
जो लोग प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह खास आकर्षण रखती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल
- फोटो : AI
अनोखी जनजातीय संस्कृति
अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी विविध जनजातीय संस्कृति है। राज्य में अलग-अलग समुदायों की अपनी भाषा, परंपराएं, पहनावा, त्योहार और खान-पान हैं।
स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान इस विविधता को करीब से देखने का अवसर मिल सकता है।
एडवेंचर लवर्स के लिए भी खास
पहाड़ी ट्रैकिंग, कैंपिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति की खोज जैसे अनुभव अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को रोमांचक बना सकते हैं। कुछ इलाकों में परमिट और स्थानीय नियम लागू होते हैं, इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय आधिकारिक दिशा-निर्देश जरूर जांचें।
विज्ञापन
5 of 5
अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल
- फोटो : AI
शहरों की भीड़ से दूर सुकून
अगर आप कुछ दिनों के लिए मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक और शहर की भागदौड़ से दूर होना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपको प्रकृति के बीच सुकून का अनुभव दे सकता है। पहाड़ों की शांति और साफ वातावरण यात्रा को यादगार बना देते हैं।
यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने से पहले मौसम, सड़क की स्थिति, परमिट और स्थानीय यात्रा नियमों की जानकारी जरूर लें।
पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए जरूरी कपड़े और दवाइयां साथ रखना बेहतर है।
स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करना भी हर यात्री की जिम्मेदारी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।