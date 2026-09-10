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भारत घूमने निकलें तो नक्शे में जगहों के नाम, होटल की बुकिंग और ट्रेन-फ्लाइट का समय जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस जगह की भाषा और बोलचाल के कुछ शब्द समझना। कई बार किसी शहर में पहुंचने के बाद स्थानीय लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो किताबों वाली हिंदी से थोड़े अलग लग सकते हैं। अगर उनका अर्थ पता हो तो रास्ता पूछने से लेकर खाना ऑर्डर करने और ठहरने की जगह ढूंढने तक कई काम आसान हो जाते हैं।

14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर भाषा को सिर्फ स्कूल, दफ्तर या साहित्य से जोड़ने के बजाय इसे यात्रा से जोड़ना भी दिलचस्प है। भारत में घूमते समय घाट, सराय, धर्मशाला, पड़ाव, चौराहा, बाजार, गली, तीर्थ, दर्शन और प्रसाद जैसे शब्द बार-बार सुनने को मिल सकते हैं। इनमें से कई शब्द सदियों से भारतीय यात्रा और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं।

खास बात यह है कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि भारत की यात्रा संस्कृति की छोटी-छोटी कहानियां भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। अगली बार सफर पर निकलें तो इन 10 शब्दों को याद रखें।

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1. घाट

भारत के कई शहरों में घाट शब्द सुनने को मिलता है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर नदी, तालाब या जलाशय तक जाने वाली सीढ़ियों या किनारे के लिए किया जाता है। वाराणसी के गंगा घाट हों या हरिद्वार के घाट, ये केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति अगर कहे कि “घाट की तरफ जाइए”, तो इसका मतलब आमतौर पर नदी के किनारे या सीढ़ियों वाले क्षेत्र की ओर जाना हो सकता है।

2. सराय

सराय शब्द का संबंध यात्रियों के ठहरने की पुरानी परंपरा से है। ऐतिहासिक रूप से लंबी यात्राओं के दौरान राहगीरों और यात्रियों के लिए रास्तों में ठहरने की जगहें बनाई जाती थीं।

आज सामान्य बातचीत में यह शब्द होटल या आधुनिक आवास के लिए कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐतिहासिक इमारतों, पुराने शहरों और पर्यटन स्थलों पर आपको 'सराय' नाम वाली जगहें मिल सकती हैं।

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3. धर्मशाला



धर्मशाला का अर्थ केवल किसी शहर या कस्बे का नाम नहीं है। भारत के कई तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं मिलती हैं।



हालांकि हर धर्मशाला की सुविधाएं एक जैसी नहीं होतीं, इसलिए यात्रा के दौरान वहां रुकने से पहले कमरे, भोजन, स्वच्छता और बुकिंग की जानकारी जरूर जांच लेना बेहतर है।



4. पड़ाव



लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर थोड़ी देर रुकने को पड़ाव कहा जाता है। पुराने समय में यात्रियों के रास्ते में कई निर्धारित पड़ाव हुआ करते थे।



आज भी कोई स्थानीय व्यक्ति अगर कहे कि “अगला पड़ाव यहां है”, तो उसका अर्थ उस यात्रा के अगले ठहराव या रुकने की जगह से हो सकता है।

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5. चौराहा

शहर में रास्ता पूछते समय चौराहा शब्द बेहद काम का है। चार दिशाओं या रास्तों के मिलने वाली जगह को आमतौर पर चौराहा कहा जाता है।

स्थानीय लोग किसी दुकान, मंदिर, बाजार या मोहल्ले का रास्ता बताते समय किसी प्रसिद्ध चौराहे को पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रास्ता पूछते समय “किस चौराहे के पास?” पूछना काफी उपयोगी हो सकता है।

6. गली

पुराने शहरों और बाजारों में गली शब्द बहुत आम है। गली आमतौर पर संकरी सड़क या रास्ते को कहा जाता है, हालांकि अलग-अलग शहरों में इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग संदर्भ में भी हो सकता है।

वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ जैसे पुराने शहरों की यात्रा में स्थानीय लोग किसी दुकान, मंदिर या घर तक पहुंचने के लिए गली का नाम या नंबर बता सकते हैं।

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