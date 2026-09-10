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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Travel ›   Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India

हिंदी दिवस 2026: भारत घूमने निकल रहे हैं? ये 10 हिंदी शब्द जान लिए तो सफर होगा और आसान

Thu, 10 Sep 2026 06:14 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 10 Sep 2026 06:14 PM IST
सार

Hindi diwas 2026: यात्रा सिर्फ किसी जगह की तस्वीरें लेने या प्रसिद्ध स्थानों की सूची पूरी करने का नाम नहीं है। स्थानीय शब्दों को समझने से वहां के लोगों से बातचीत करना और उस जगह की संस्कृति को करीब से समझना आसान हो सकता है।

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Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India
हिंदी ट्रैवल के शब्द - फोटो : Ai

भारत घूमने निकलें तो नक्शे में जगहों के नाम, होटल की बुकिंग और ट्रेन-फ्लाइट का समय जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस जगह की भाषा और बोलचाल के कुछ शब्द समझना। कई बार किसी शहर में पहुंचने के बाद स्थानीय लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो किताबों वाली हिंदी से थोड़े अलग लग सकते हैं। अगर उनका अर्थ पता हो तो रास्ता पूछने से लेकर खाना ऑर्डर करने और ठहरने की जगह ढूंढने तक कई काम आसान हो जाते हैं।


 

14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर भाषा को सिर्फ स्कूल, दफ्तर या साहित्य से जोड़ने के बजाय इसे यात्रा से जोड़ना भी दिलचस्प है। भारत में घूमते समय घाट, सराय, धर्मशाला, पड़ाव, चौराहा, बाजार, गली, तीर्थ, दर्शन और प्रसाद जैसे शब्द बार-बार सुनने को मिल सकते हैं। इनमें से कई शब्द सदियों से भारतीय यात्रा और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं।
 

खास बात यह है कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि भारत की यात्रा संस्कृति की छोटी-छोटी कहानियां भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। अगली बार सफर पर निकलें तो इन 10 शब्दों को याद रखें।
Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India
हिंदी ट्रैवल के शब्द - फोटो : Ai

1. घाट
 

भारत के कई शहरों में घाट शब्द सुनने को मिलता है। इसका इस्तेमाल खासतौर पर नदी, तालाब या जलाशय तक जाने वाली सीढ़ियों या किनारे के लिए किया जाता है। वाराणसी के गंगा घाट हों या हरिद्वार के घाट, ये केवल घूमने की जगह नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
 

यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति अगर कहे कि “घाट की तरफ जाइए”, तो इसका मतलब आमतौर पर नदी के किनारे या सीढ़ियों वाले क्षेत्र की ओर जाना हो सकता है।
 

2. सराय
 

सराय शब्द का संबंध यात्रियों के ठहरने की पुरानी परंपरा से है। ऐतिहासिक रूप से लंबी यात्राओं के दौरान राहगीरों और यात्रियों के लिए रास्तों में ठहरने की जगहें बनाई जाती थीं।
 

आज सामान्य बातचीत में यह शब्द होटल या आधुनिक आवास के लिए कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐतिहासिक इमारतों, पुराने शहरों और पर्यटन स्थलों पर आपको 'सराय' नाम वाली जगहें मिल सकती हैं।

Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India
हिंदी ट्रैवल के शब्द - फोटो : Ai

3. धर्मशाला

धर्मशाला का अर्थ केवल किसी शहर या कस्बे का नाम नहीं है। भारत के कई तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं मिलती हैं।

हालांकि हर धर्मशाला की सुविधाएं एक जैसी नहीं होतीं, इसलिए यात्रा के दौरान वहां रुकने से पहले कमरे, भोजन, स्वच्छता और बुकिंग की जानकारी जरूर जांच लेना बेहतर है।

4. पड़ाव

लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर थोड़ी देर रुकने को पड़ाव कहा जाता है। पुराने समय में यात्रियों के रास्ते में कई निर्धारित पड़ाव हुआ करते थे।

आज भी कोई स्थानीय व्यक्ति अगर कहे कि “अगला पड़ाव यहां है”, तो उसका अर्थ उस यात्रा के अगले ठहराव या रुकने की जगह से हो सकता है।

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Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India
पर्यटकों के लिए हिंदी शब्द - फोटो : Ai

5. चौराहा
 

शहर में रास्ता पूछते समय चौराहा शब्द बेहद काम का है। चार दिशाओं या रास्तों के मिलने वाली जगह को आमतौर पर चौराहा कहा जाता है।
 

स्थानीय लोग किसी दुकान, मंदिर, बाजार या मोहल्ले का रास्ता बताते समय किसी प्रसिद्ध चौराहे को पहचान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रास्ता पूछते समय “किस चौराहे के पास?” पूछना काफी उपयोगी हो सकता है।
 

6. गली
 

पुराने शहरों और बाजारों में गली शब्द बहुत आम है। गली आमतौर पर संकरी सड़क या रास्ते को कहा जाता है, हालांकि अलग-अलग शहरों में इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग संदर्भ में भी हो सकता है।
 

वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ जैसे पुराने शहरों की यात्रा में स्थानीय लोग किसी दुकान, मंदिर या घर तक पहुंचने के लिए गली का नाम या नंबर बता सकते हैं।

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Hindi Diwas 2026: 10 Useful Hindi Words Every Traveller Should Know in India
यात्रियों के लिए शब्द - फोटो : Ai

7. बाजार
 

बाजार शब्द से लगभग हर यात्री परिचित है, लेकिन घूमते समय इसके स्थानीय रूप को समझना काफी उपयोगी होता है। कई शहरों में अलग-अलग बाजार किसी खास चीज के लिए प्रसिद्ध होते हैं, कहीं कपड़े, कहीं मसाले, कहीं हस्तशिल्प तो कहीं स्थानीय भोजन।

इसलिए सिर्फ “बाजार कहां है?” पूछने के बजाय किसी खास चीज का नाम लेकर बाजार पूछना ज्यादा मददगार हो सकता है।
 

8. तीर्थ
 

तीर्थ शब्द धार्मिक यात्रा और पवित्र स्थल के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। तीर्थ स्थल की यात्रा को तीर्थयात्रा कहा जाता है।

भारत में कई शहर धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर यात्रा के दौरान किसी जगह को “तीर्थ” कहा जाए तो समझें कि उसका संबंध धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व से हो सकता है।

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