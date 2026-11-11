'कश्मीर में शांति से परेशान पाकिस्तान': कुलगाम में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला क्यों? ढिल्लों ने बताई इनसाइड स्टोरी

1 of 5 कुलगाम में सीआरपीएफ नाके पर हमला - फोटो : अमर उजाला







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जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ नाका पर हुए आतंकवादी हमले में तीन जवान घायल हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) केजेएस ढिल्लों ने बुधवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे पाकिस्तान का हताशा भरा कदम बताया। ढिल्लों ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर मुद्दा उठा रहा है।

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2 of 5 सीआरपीएफ जवान - फोटो : अमर उजाला

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति खराब

ढिल्लों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कश्मीर में शांति लौट रही है। पाकिस्तान जानबूझकर इस शांति और एकीकरण प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि वह कश्मीर कार्ड का उपयोग कर रहा है। इससे जनता का ध्यान भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता से हटकर कश्मीर पर केंद्रित हो जाता है। ढिल्लों ने यह भी कहा कि यह हमला आम कश्मीरियों के जीवन और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। सुरक्षा बल इसमें शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आग्रह किया। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और शांति स्थायी होगी।

3 of 5 वैष्णो देवी - फोटो : अमर उजाला

कब हुआ कुलगाम में आतंकी हमला?

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे हुई। अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कुलगाम जिले में सुरक्षा चौकी पर गोलीबारी की। हमलावर गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गए। सीआरपीएफ ने पुष्टि की कि तीन कर्मी घायल हुए हैं। घायल कर्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग ले जाया गया। दोषियों को पकड़ने के लिए बहु-एजेंसी तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

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4 of 5 बढ़ाई गई चौकसी - फोटो : अमर उजाला

घायल कर्मियों की पहचान

घायल कर्मियों की पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और संतोष चंद्रू के रूप में हुई है। सिंह को बांह में गोली लगी है, जबकि दास के पैर में चोट आई है। चंद्रू को पेट और रीढ़ में चोटें आई हैं। पहले दो कर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि, कांस्टेबल चंद्रू की हालत थोड़ी गंभीर है।

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5 of 5 कुलगाम आतंकी हमला - फोटो : बासीत जरगर