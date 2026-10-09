जम्मू-कश्मीर में हादसा: खाई में गिरा वाहन, एक ही परिवार के 30 लोग थे सवार; अबतक दो की मौत; वीडियो आया सामने

1 of 5 रजोरी में खाई में गिरा वाहन, दो की मौत - फोटो : अमर उजाला

जम्मू-कश्मीर के जिला राजोरी के कालाकोट उपमंडल के अंतर्गत मोगला-तारयाठ क्षेत्र के केरी छब्बर इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यात्रियों से भरा एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है, जबकि करीब 21 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।





Trending Videos

2 of 5 रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने गए थे सभी - फोटो : अमर उजाला

एक ही परिवार के थे 30 लोग

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुंदरबनी उपमंडल के मार्चोला इलाके से एक ही परिवार के लगभग 30 लोग अपने एक रिश्तेदार के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद मोगला-तारयाठ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान केरी छब्बर इलाके में वाहन चालक कथित तौर पर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा।

3 of 5 वाहन के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करते लोग - फोटो : अमर उजाला

मौके पर मच गई चीख पुकार

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को खाई से बाहर निकालने और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 हादसे में अबतक दो की मौत - फोटो : अमर उजाला

दो की मौत, 21 लोग घायल

प्रारंभिक रिपोर्टों में दो लोगों की मौके पर मौत और 21 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, हताहतों की अंतिम संख्या और घायलों की स्थिति के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

विज्ञापन

5 of 5 वाहन को पलटने की कोशिश करते लोग - फोटो : अमर उजाला