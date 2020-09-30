दूल्हा बनने से पहले ही उठ गई थी इस शख्स की अर्थी, कुत्ते ने ऐसे पहचाना था कौन है कातिल!

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- फोटो : अमर उजाला।
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घटनास्थल की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला।
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घटनास्थल की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला।
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मृतक की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला।
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युवक की फाइल फोटो, जांच में जुटी डॉग स्कवायड।(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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हत्यारोपी के घर तक पहुंचा कुत्ता।(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला