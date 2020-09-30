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दूल्हा बनने से पहले ही उठ गई थी इस शख्स की अर्थी, कुत्ते ने ऐसे पहचाना था कौन है कातिल!

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।, Updated Wed, 30 Sep 2020 03:54 PM IST
घटनास्थल की फाइल फोटो।
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घटनास्थल की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
आज हम आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी में एक युवक की हत्या होती है और उसके कातिल की पहचान एक कुत्ता करता है। आगे की स्लाइड्स में पढ़िए उस परिवार का दर्द जिसने बेटे के बारात की जगह उठाई उसकी थी उसकी अर्थी...
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घटनास्थल की फाइल फोटो।
घटनास्थल की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
मृतक की फाइल फोटो।
मृतक की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
युवक की फाइल फोटो, जांच में जुटी डॉग स्कवायड।(फाइल फोटो)
युवक की फाइल फोटो, जांच में जुटी डॉग स्कवायड।(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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