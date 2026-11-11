Basti News: रॉड और कुल्हाड़ी से सपा नेता पर हमला, सात पर प्राथमिकी

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सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। पुलिस ने चार नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस तैनात है।गोयरी गांव के श्यामनरायन शुक्ल के अनुसार, नौ नवंबर की शाम वह जसईपुर गांव में निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि अठदमा गांव में गुड़ियवा तालाब के पूरब पहले से घात लगाए अवधेश पाठक, शुभम पाठक, रामेश्वर पाठक, सुंदरम पाठक और दो-तीन अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया।इसी दौरान अवधेश पाठक ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। आरोप है कि रामेश्वर पाठक के ललकारने पर शुभम पाठक ने कुल्हाड़ी से वार किया। श्यामनरायन शुक्ल गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए।शोर सुनकर ग्रामीणों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते भाग गए। थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर चार नामजद और दो-तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।घायल कक्कू को जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चिकित्सकों के अनुसार, सिर और शरीर में चोट के निशान हैं। घटना के बाद मंगलवार को जिला अस्पताल में सपा नेताओं का जमावड़ा रहा। घटना को लेकर पुलिस भी अलर्ट रही।