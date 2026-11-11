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Agra News: इंस्टाग्राम पर धमकी के बाद रंगबाजी में दो घरों पर बरसाईं गोलियां

Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:31 AM IST
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Following threats on Instagram, shots were fired at two houses as a show of bravado.
यमुनापार। नगला मोहनलाल (थाना ट्रांस यमुना) में सोमवार रात करीब 2:30 बजे हथियारबंद 3 युवकों ने इंस्टाग्राम पर धमकी के बाद रंगबाजी में दो घरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चार राउंड गोलियां चलाईं। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने इंस्टाग्राम पर धमकी देने के बाद गोली चलाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक आरोपी नाबालिग होने की बात भी सामने आई है।
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नगला मोहनलाल निवासी शिया देवी ने बताया कि मंगलवार रात उनके घर के लोहे के गेट पर तमंचे से फायर किया गया। आवाज सुनकर वह बेटे सचिन के साथ बाहर आईं तो तीन युवक बारी-बारी से गोलियां चला रहे थे। आरोप है कि मां-बेटे को देखकर हमलावरों ने उनकी तरफ भी फायरिंग की। एक गोली सिर के ऊपर से निकलते हुए दरवाजे को पार कर गई। दोनों ने दरवाजे की आड़ लेकर जान बचाई। इसके बाद हमलावरों ने कुछ दूरी पर स्थित श्यामू यादव के घर को भी निशाना बनाया और कई राउंड फायरिंग कर भाग निकले। पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों में विवेक उर्फ पंजाबी, विवेक उर्फ भेड़िया और एक अन्य नाबालिग है। घटना के बाद घर के बाहर खाली खोखे और गोलियां मिलीं। पीड़िता ने 112 पर सूचना दी।
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धमकी भरा ऑडियो आया सामने
आरोपियों का सोशल मीडिया पर धमकी भरा ऑडियो भी वायरल हुआ है। इनमें हथियारों का जिक्र करते हुए एक युवक को धमकाने और पूरी रात क्षेत्र में रहने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिस युवक के घर पर फायरिंग हुई, उसकी पहले आरोपियों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर कहासुनी हुई थी। आरोपियों ने धमकी दी थी कि सबक सिखाएंगे। इसके बाद ही घर पर हमला बोला गया।
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14 गिरफ्तारियां... फिर भी नहीं थमी रंगबाजी
23 जनवरी को हुए राज चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने क्षेत्र के रंगबाजों पर कार्रवाई की थी। मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। 14 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस कार्रवाई का असर था कि रंगबाज छिप गए थे। महीनों तक सामने नहीं आए। अब फिर से फायरिंग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। पुलिस का खुफिया तंत्र भी फेल नजर आ रहा है। हथियार लाकर तस्कर बिक्री कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पूर्व में रंगबाजों की सूची बनाकर कार्रवाई की बात कही थी मगर एक बार फिर फायरिंग की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

वर्जन
पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तीन को नामजद किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया है।
रविंद्र कुमार, डीसीपी सिटी
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