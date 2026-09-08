Delhi NCR News: छह लावारिश पशु गौशाला भेजे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:32 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:32 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। एमसीडी के ईस्ट जोन ने मंगलवार को गाजीपुर रोड स्थित गौशाला व सब्जी मंडी के आसपास लावारिस मवेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर छह बेसहारा पशुओं को सुरक्षित पकड़ा और नजदीकी गौशाला भेज दिया।
अधिकारियों ने बताया कि सड़कों व मंडियों में पशुओं की आवाजाही से ट्रैफिक बाधित होता है व हादसों का खतरा रहता है। नगर निगम ने स्वच्छता व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। ब्यूरो
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अधिकारियों ने बताया कि सड़कों व मंडियों में पशुओं की आवाजाही से ट्रैफिक बाधित होता है व हादसों का खतरा रहता है। नगर निगम ने स्वच्छता व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। ब्यूरो
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