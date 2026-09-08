Delhi NCR News: एबीवीपी की पहल, नो मोर सत्य निकेतन वेबसाइट लॉन्च
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:35 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:35 PM IST
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नई दिल्ली। सत्य निकेतन घटना के बाद एबीवीपी ने छात्रों को उनके आवास की सुरक्षा जांचने व खामियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने के लिए नो मोर सत्य निकेतन वेबसाइट लॉन्च की है।
चेक योर पीजी फीचर से 10 मानकों पर सुरक्षा आकलन होगा, स्पॉट द सिग्नल से इमारत की दरार या खामियों की तस्वीर गुप्त रखते हुए साझा की जा सकती है। हेल्पलाइन व आपात जानकारी भी उपलब्ध है।
एबीवीपी ने 30 दिनों में सभी पीजी का संरचनात्मक व अग्नि सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षित आवास व पीजी रेगुलेशन एक्ट की मांग की है। दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि सूचनाओं को प्रशासन तक पहुंचाकर कार्रवाई कराई जाएगी। ब्यूरो
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चेक योर पीजी फीचर से 10 मानकों पर सुरक्षा आकलन होगा, स्पॉट द सिग्नल से इमारत की दरार या खामियों की तस्वीर गुप्त रखते हुए साझा की जा सकती है। हेल्पलाइन व आपात जानकारी भी उपलब्ध है।
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एबीवीपी ने 30 दिनों में सभी पीजी का संरचनात्मक व अग्नि सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षित आवास व पीजी रेगुलेशन एक्ट की मांग की है। दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि सूचनाओं को प्रशासन तक पहुंचाकर कार्रवाई कराई जाएगी। ब्यूरो
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