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Delhi NCR News: बेहतर हॉस्टल व्यवस्था के लिए जेएनयू में छात्रों का प्रदर्शन

Tue, 08 Sep 2026 09:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:36 PM IST
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-डीन छात्र कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बेहतर हॉस्टल और डॉरमेट्री व्यवस्था सहित कई दूसरी मांगों को लेकर छात्र संघ ने डीन छात्र कार्यालय(डीओएस) के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने स्कूल ऑफ सोशल साइंस-2 से लेकर डीओएस तक मार्च निकाला।
जेएनयू छात्र संघ की संयुक्त सचिव दानिश अली ने कहा कि जेएनयू में कई हॉस्टल काफी पुराने हो चुके हैं। दीवारों पर सीलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कुछ समय पहले छत की सीलिंग गिरने के मामले भी सामने आ चुके हैं। जेएनयू में करीब नौ हजार की तादाद में छात्र पढ़ते हैं। हाल में नए कोर्सेज की शुरुआत भी की गई है। काफी नए छात्रों को अभी तक हॉस्टल आवंटित नहीं हुए हैं।
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उन्होंने बताया कि सभी डॉरमेट्री और हॉस्टल का रेनोवेशन कराने, एक बार सभी छात्रों को हॉस्टल आवंटित करने, हॉस्टल रखरखाव करने वाली समिति में हॉस्टल प्रतिनिधियों को शामिल करने, बराक हॉस्टल में मेस और वाई-फाई शुरू करने, मुगल दरबार के पीछे वाली सड़क पर पानी जमा होने की समस्या को दूर करने, सभी लिफ्ट को 24 घंटे चालू रखने, स्टेडियम का रेनोवेशन कराने, महानदी हॉस्टल की फीस वापस लेने, एमबीए हॉस्टल की फीस दूसरे हॉस्टल के बराबर रखने सहित कई दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर विरोध जताया था।
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