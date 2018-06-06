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रेलवे ने किया एक बड़ा बदलाव, ट्रेन में सफर करते हैं तो जरूर देखें, बड़े काम आएगा
ब्यूरो/अमर उजाला, अंबाला सिटी(हरियाणा), Updated Wed, 06 Jun 2018 02:11 PM IST
भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया है। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो जरूर देखें, काफी फायदेमंद रहेगा। दरअसल, रेल यात्रियों को अब अनारक्षित टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में लगने से छुटकारा मिलेगा।
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