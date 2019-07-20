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13 हजार में करें रामेश्वरम से कन्याकुमारी के बीच आने वाले तीर्थ स्थलों की यात्रा, शुरू हुई बुकिंग
दीपक शाही, अमर उजाला, जीरकपुर, Updated Sat, 20 Jul 2019 11:42 AM IST
मात्र 13 हजार में रामेश्वरम से कन्याकुमारी के बीच आने वाले तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे, वो भी स्पेशल ट्रेन से। शेड्यूल जारी हो गया है और बुकिंग भी चल रही है।
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फाइल फोटो
कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने शुक्रवार को सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचकर खूब हंगामा किया। यहां वो पुलिस और डॉक्टर से भिड़ गईं। कांग्रेस विधायक श्रीमंत पाटिल से मिलने की बात पर यशोमती ठाकुर अड़ गईं।
20 जुलाई 2019
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