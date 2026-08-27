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सितंबर में सूर्य का महागोचर, इन राशि वालों के बदलेंगे दिन, करियर से व्यापार तक मिलेगा लाभ

Thu, 27 Aug 2026 05:13 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:13 PM IST
सार

Surya Gochar 2026: सितंबर में सूर्य का मित्र की राशि में गोचर होगा। इससे कुछ राशियों को लाभ, तो कुछ को परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन इन 3 राशि वालों को विशेष परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं।

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Surya Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर 2026 को सूर्य का महागोचर होने जा रहा है। वह सिंह से अपनी यात्रा को विराम देकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि, कन्या सूर्य के मित्र की राशि है और यही कारण यह गोचर बेहद खास रहने वाला है। इसके प्रभाव से कुछ राशियों को 17 अक्तूबर तक विशेष परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इस समय सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पुराने अटके हुए काम पूरे होने के साथ पुराने सौदों से अच्छा लाभ मिलने के भी योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन भाग्यशाली राशियों के नाम जानते हैं।


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Surya Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला
मेष राशि

ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में ये आपके छठे स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में करियर में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होते नजर आएंगे। वहीं, स्वास्थ्य के मामले में भी आपको पहले से राहत मिलेगी।
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Surya Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा। करियर या घर परिवार को लेकर आपकी फैसलों को लेने की क्षमता शानदार रहेगी। इसके अलावा नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ का कारण बन सकती है। वहीं, नौकरी को लेकर पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलने के साथ धन लाभ के भी योग बन सकते हैं।

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Surya Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि

आपके लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके दशम यानी कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य का यह आपकी मेहनत का फल प्रदान करने वाला रहेगा। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी और कारोबारियों को नई डील मिलने के साथ व्यापार विस्तार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है। प्रेम जीवन को भी नई दिशा मिलेगी।

 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई टैरो कार्ड राशिफल से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

 
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