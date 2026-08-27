सितंबर में सूर्य का महागोचर, इन राशि वालों के बदलेंगे दिन, करियर से व्यापार तक मिलेगा लाभ

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर 2026 को सूर्य का महागोचर होने जा रहा है। वह सिंह से अपनी यात्रा को विराम देकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि, कन्या सूर्य के मित्र की राशि है और यही कारण यह गोचर बेहद खास रहने वाला है। इसके प्रभाव से कुछ राशियों को 17 अक्तूबर तक विशेष परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। इस समय सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पुराने अटके हुए काम पूरे होने के साथ पुराने सौदों से अच्छा लाभ मिलने के भी योग बनेंगे। ऐसे में आइए इन भाग्यशाली राशियों के नाम जानते हैं।