लव राशिफल 03 सितंबर: मिथुन-कर्क के प्रेम जीवन में होंगे खास बदलाव, पार्टनर के साथ मजबूत होगा रिश्ता

1 of 13 3 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



Aaj Ka Love Rashifal 03 September 2026: 3 सितंबर का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रह सकता है। किसी के रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, वहीं कुछ लोगों को पार्टनर के साथ चल रही नाराजगी या गलतफहमी दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है या उन्हें प्रेम से जुड़ा कोई सुखद संकेत मिल सकता है। ग्रहों की चाल आज आपकी लव लाइफ को किस तरह प्रभावित करेगी और पार्टनर के साथ दिन कैसा बीतेगा, जानने के लिए पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल। यहां जानें प्रेम, रिश्ते, पार्टनर और रोमांस से जुड़े खास संकेत।

2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए छोटी बातों को ज्यादा तूल देने से बचें। बातचीत से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें। इस राशि के सिंगल युवा अपनी आजादी का आनंद लेते नजर आएंगे।

3 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज का दिन आपके लिए रोमांटिक रहने वाला है। साथी के साथ कहीं घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। सिंगल जातक अपने क्रश को दूर से देखकर भी खुश महसूस करेंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज रिलेशन में रहने वाले लोग पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक-दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्ते में सुधार आएगा। सिंगल लोगों का मूड थोड़ा खराब हो सकता है, खासकर जब वे अपने क्रश को किसी और के साथ देखेंगे।

विज्ञापन

5 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala