सूर्य-केतु और बुध की महायुति से इन राशियों को होगा लाभ, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव

Surya Ketu Budh In Magha Nakshatra 2026: वर्तमान में ग्रहों के राजा सूर्य और राजकुमार बुध मघा नक्षत्र में स्थित हैं। संयोग से केतु भी इसी नक्षत्र में स्थित है, जिस कारण एक अद्भुत संयोग बना हुआ है। यह योग 31 अगस्त 2026 तक रहेगा, जब सूर्य अगले नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, इन तीन शक्तिशाली ग्रहों का एक ही नक्षत्र में स्थित होना सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत दे रहा है। इससे कुछ राशि वालों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ जातकों की परेशानियां बढ़ने की भी आशंका है। हालांकि, 3 राशियों के लिए यह संयोग बेहद खास रहेगा। इन्हें नई नौकरी, मनचाहा रोजगार, करियर में सफलता और परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए इनके नाम जानते हैं।