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रक्षाबंधन 2026: भाई की राशि के अनुसार बांधें राखी, सुख-समृद्धि के लिए अपनाएं ये उपाय

Wed, 26 Aug 2026 11:51 AM IST
मनोज कुमार द्विवेदी पं. मनोज कुमार द्विवेदी  ज्योतिषाचार्य
पं. मनोज कुमार द्विवेदी  ज्योतिषाचार्य Published by: मनोज कुमार द्विवेदी Updated Wed, 26 Aug 2026 11:51 AM IST
सार

भाई की सुख-समृद्धि के लिए उनकी राशि के अनुसार आप उन्हें शुभ रंग की राखी बांध सकती हैं। आइए जानते हैं कि भाई की राशि के अनुसार बहनें उन्हें कौन-से रंग का रक्षासूत्र बांधे।

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Raksha Bandhan 2026 rashi anusar rakhi ka shubh rang rakhi according to zodiac sign
भाई की राशि के अनुसार बांधें राखी - फोटो : AI

रक्षाबंधन का त्यौहार हिन्दू धर्म के बड़े त्यौहारों में से एक है, जिसे देश भर में धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और मंगल कामना करती हैं। इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षासूत्र को बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रक्षासूत्र काफी फायदेमंद होता है। राखी बांधने से कफ, पित्त और वात जैसी कई बीमारियां दूर हो सकती हैं और अंतर्मन में भय नहीं सताता है। इतना ही नहीं भाई की सुख-समृद्धि के लिए उनकी राशि के अनुसार आप उन्हें शुभ रंग की राखी बांध सकती हैं। ज्योतिषाचार्य पं.मनोज कुमार द्विवेदी बता रहे हैं कि भाई की राशि के अनुसार बहनें उन्हें कौन-से रंग का रक्षासूत्र बांधे।



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राशिनुसार बांधे रक्षासूत्र
Raksha Bandhan 2026 rashi anusar rakhi ka shubh rang rakhi according to zodiac sign
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि 
इस राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के जातक की कलाई पर लाल रंग की राखी बांध सकते हैं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। मालपुए से उनका मुंहमीठा करा सकते हैं। इससे उन्हें नये कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी।

 

Raksha Bandhan 2026 rashi anusar rakhi ka shubh rang rakhi according to zodiac sign
वृष राशि  - फोटो : amarujala

वृष राशि 
इस राशि का स्वामी शुक्र है। जिनके भाइयों की राशि वृषभ है उन बहनों को कलाई पर सफेद रेशमी डोरी वाली राखी बांधनी चाहिए और रोली का तिलक करना चाहिए। मुंहमीठा कराने के लिए उन्हें दूध से निर्मित मिठाई खिलाएं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। 
 

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Raksha Bandhan 2026 rashi anusar rakhi ka shubh rang rakhi according to zodiac sign
मिथुन राशि  - फोटो : amarujala

मिथुन राशि 
इस राशि के जातकों की कलाई पर हरे रंग की राखी बांध सकते हैं और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। इस राशि का स्वामी बुध है। इससे भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी और सुख-समृद्धि बनी रहेगी। भाई को बेसन से निर्मित मिठाई खिलाएं।
 

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कर्क राशि  - फोटो : amarujala

कर्क राशि 
इस राशि का स्वामी चंद्रमा है जिसकी वजह से भाई की कलाई में चमकीले सफेद रंग की राखी बांधे और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। मिठाई के रूप में रबड़ी खिलाएं। इस रंग से भावनात्मक रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी।
 

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