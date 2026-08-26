रक्षाबंधन 2026: भाई की राशि के अनुसार बांधें राखी, सुख-समृद्धि के लिए अपनाएं ये उपाय

1 of 13 भाई की राशि के अनुसार बांधें राखी - फोटो : AI

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2 of 13 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि

इस राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के जातक की कलाई पर लाल रंग की राखी बांध सकते हैं और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। मालपुए से उनका मुंहमीठा करा सकते हैं। इससे उन्हें नये कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी।





3 of 13 वृष राशि - फोटो : amarujala

वृष राशि

इस राशि का स्वामी शुक्र है। जिनके भाइयों की राशि वृषभ है उन बहनों को कलाई पर सफेद रेशमी डोरी वाली राखी बांधनी चाहिए और रोली का तिलक करना चाहिए। मुंहमीठा कराने के लिए उन्हें दूध से निर्मित मिठाई खिलाएं। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी।



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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

इस राशि के जातकों की कलाई पर हरे रंग की राखी बांध सकते हैं और हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। इस राशि का स्वामी बुध है। इससे भाई को दीर्घायु प्राप्त होगी और सुख-समृद्धि बनी रहेगी। भाई को बेसन से निर्मित मिठाई खिलाएं।



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5 of 13 कर्क राशि - फोटो : amarujala