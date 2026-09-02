मंगल-चंद्रमा की युति से बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की के योग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिथुन राशि में मंगल-चंद्रमा की युति से इस राशि के जातकों को बहुत विशेष लाभ मिलने की संभावना है। करियर में नए-नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत और कार्यक्षमता में इजाफा होगा। कारोबार में नई डील से नए-नए अवसर मिल सकते हैं। धन से जुड़े मामलों में आपके के लिए समय अनुकूल रहेगा।वृषभ राशि वालों के लिए यह योग बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं। करियर-कारोबार से जुड़े मामलों में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरीपेशा जातकों को नई तरह की उपल्ब्धियां हासिल हो सकती है। लेन-देन के मामलों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है।सिंह राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में मंगल-चंद्रमा का संयोग सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपको व्यापार में नए संपर्कों का लाभ मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में आपको लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी।कन्या राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि के योग हैं। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आय में अच्छा खासा इजाफे का योग बनेगा।ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, माता और भावनाओं का का कारक माना जाता है, वहीं मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और कार्यक्षमता से संबंधित ग्रह माना जाता है। जब मंगल और चंद्रमा की युति किसी राशि में होती है तो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नौकरीपेशा लोगों को नई तरह की जिम्मेदारी और प्रमोशन के अवसर मिलने के योग रहते हैं।