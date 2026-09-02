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हरतालिका तीज 2026: इस बार अपनी राशि के अनुसार पहनें साड़ी का रंग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम और सुख
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:54 PM IST
सार
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना करने का विधान है। आइए इस दिन के महत्व और पूजन को जान लेते हैं।
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हरतालिका तीज 2026
- फोटो : अमर उजाला
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Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इसे साल के सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। मान्यता है कि, यह निर्जला व्रत होता है, जिसे महिलाएं करीब 24 घंटे तक रखती हैं। साथ ही सोलह श्रृंगार कर मिट्टी से शिव परिवार की मूर्ति बनाकर उपासना की जाती है। इसके प्रभाव से अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन पहने जाने वाले वस्त्रों का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिषियों की मानें, तो हरतालिका तीज के शुभ मौके पर अपनी राशि के अनुसार वस्त्रों का रंग का चयन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। साथ ही कुंडली में मौजूद ग्रहों को मजबूती भी प्रदान होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, किस राशि की महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है।
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हरतालिका तीज 2026
- फोटो : adobe
मेष राशि की महिलाएं हरतालिका तीज के दिन लाल या नारंगी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। इन रंगों को ऊर्जा और उत्साह से जोड़कर देखा जाता है।
वृषभ राशि की महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। यह रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ने की मान्यता है।
मिथुन राशि की महिलाओं के लिए हरे रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
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हरतालिका तीज 2026
- फोटो : adobe
कर्क राशि की महिलाएं सिल्वर या क्रिम रंग की साड़ी पहन सकती हैं। ये रंग शांति और सौम्यता से जुड़े माने जाते हैं। इससे घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहने की मान्यता है।
सिंह राशि की महिलाएं तीज के दिन केसरिया या नारंगी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। यह रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है।
कन्या राशि की महिलाओं के लिए हरे रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है। यह रंग संतुलन और सकारात्मकता से जुड़ा है।
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हरतालिका तीज 2026
- फोटो : freepik
तुला राशि की महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं। लाल रंग को प्रेम, सौभाग्य और दांपत्य सुख का प्रतीक माना जाता है।
वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए पीले रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है।
धनु राशि की महिलाएं नीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। यह रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
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हरतालिका तीज 2026
- फोटो : Instagram
मकर राशि की महिलाएं हरतालिका तीज पर लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं। लाल रंग को शुभता और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है।
कुंभ राशि की महिलाएं बैंगनी रंग की साड़ी पहन सकती हैं। यह रंग आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है।
मीन राशि की महिलाएं हरतालिका तीज पर पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
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