हरतालिका तीज 2026: इस बार अपनी राशि के अनुसार पहनें साड़ी का रंग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम और सुख

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इसे साल के सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। मान्यता है कि, यह निर्जला व्रत होता है, जिसे महिलाएं करीब 24 घंटे तक रखती हैं। साथ ही सोलह श्रृंगार कर मिट्टी से शिव परिवार की मूर्ति बनाकर उपासना की जाती है। इसके प्रभाव से अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन पहने जाने वाले वस्त्रों का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिषियों की मानें, तो हरतालिका तीज के शुभ मौके पर अपनी राशि के अनुसार वस्त्रों का रंग का चयन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। साथ ही कुंडली में मौजूद ग्रहों को मजबूती भी प्रदान होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि, किस राशि की महिलाओं के लिए किस रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है।