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सितंबर में जन्मे लोगों में होती है ये 7 खूबियां, हर क्षेत्र में बनाते हैं पहचान

Thu, 27 Aug 2026 03:00 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 27 Aug 2026 03:00 PM IST
सार

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह में जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है। आइए जानते हैं सितंबर में जन्म लेने वाले लोगों के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं और दिलचस्प बातें। 
 

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September born people personality traits career success
सितंबर में जन्मे लोग क्यों होते हैं खास? - फोटो : AI

अगर आपका जन्म सितंबर महीने में हुआ है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आपके व्यक्तित्व में कुछ खास गुण हो सकते हैं। इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों को आमतौर पर बुद्धिमान, मेहनती और प्रतिभाशाली माना जाता है। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और वे अपनी बात रखने के तरीके से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान तलाशने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यही खूबियां कई बार उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं सितंबर में जन्मे लोगों की प्रमुख विशेषताएं।



काम में प्रति जिम्मेदार
सितंबर में जन्मे लोग अपने काम को लेकर काफी सजग रहते हैं। वे किसी भी जिम्मेदारी को अधूरे मन से पूरा करना पसंद नहीं करते। काम में छोटी-छोटी कमियों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। यही आदत उन्हें अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाने में मदद कर सकती है।
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मुश्किलों का हल निकालने में माहिर - फोटो : adobestock

मुश्किलों का हल निकालने में माहिर
इन लोगों की एक खास खूबी उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता मानी जाती है। चुनौती चाहे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो या कामकाज से, वे घबराने के बजाय उसके कारण और समाधान पर ध्यान देते हैं। शांत दिमाग से परिस्थितियों को समझना और सही रास्ता तलाशना इनके व्यक्तित्व की खास विशेषता होती है।

मेहनती और ईमानदार
सितंबर में जन्मे लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहते हैं। एक बार किसी काम को पूरा करने का निश्चय कर लें तो उसे हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वे अपनी सफलता के लिए शॉर्टकट के बजाय मेहनत और ईमानदारी को अधिक महत्व देते हैं। 
 

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रिश्तों में निभाते हैं साथ - फोटो : adobe stock
प्रभावशाली संवाद 
इनकी संवाद शैली भी काफी प्रभावी मानी जाती है। ये सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की यह क्षमता ऑफिस, बिजनेस और सामाजिक जीवन में इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

रिश्तों में निभाते हैं साथ
सितंबर में जन्मे लोगों को रिश्तों के प्रति वफादार माना जाता है। वे जिन लोगों को अपना मानते हैं, उनके साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहने की कोशिश करते हैं। भरोसे और आपसी समझ को महत्व देने के कारण पार्टनरशिप या टीमवर्क वाले कामों में भी इनका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है।
 
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भावनाओं पर रखते हैं नियंत्रण - फोटो : adobe stock

भावनाओं पर रखते हैं नियंत्रण
इनका स्वभाव सामान्य तौर पर संतुलित और संयमित माना जाता है। विपरीत परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय वे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। गुस्से या तनाव के समय खुद पर नियंत्रण रखना उनकी बड़ी ताकत हो सकती है। इसी वजह से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना वे अपेक्षाकृत धैर्य के साथ कर पाते हैं।

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आलोचना को मानते हैं सीखने का जरिया - फोटो : adobe stock

आलोचना को मानते हैं सीखने का जरिया
सितंबर में जन्मे लोगों की एक और खासियत यह मानी जाती है कि वे अपनी कमियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते। सही आलोचना मिलने पर उसे नजरअंदाज करने के बजाय उससे सीख लेने की कोशिश करते हैं। अपनी गलतियों को सुधारना और लगातार खुद को बेहतर बनाना उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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