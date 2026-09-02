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4 सितंबर को बनेगा नवपंचम राजयोग, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का भरपूर साथ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: विनोद शुक्ला
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:46 PM IST
सार
4 सितंबर को शुक्र और मंगल के कोणीय स्थिति से नवपंचम राजयोग बनने वाला है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशि वालों के लिए करियर-कारोबार, धन और आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है।
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Navpancham Rajyog 2026
- फोटो : adobe
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ज्योतिष में नवपंचम योग को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 4 सितंबर को शुक्र और मंगल के कोणीय स्थिति से नवपंचम राजयोग बनने वाला है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशि वालों के लिए करियर-कारोबार, धन और आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए करियर-कारोबार, धन और सेहत के लिहाज से बहुत ही शुभ रहने वाला होगा। दरअसल ज्योतिष में जो दो ग्रह एक-दूसरे से पंचम और नवम भाव में स्थिति होकर संबंध बनाते हैं तो इसे नवपंचम योग कहते हैं। आइए जानते हैं इस नवपंचम राजयोग से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है।
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वृषभ राशि
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह नवपंचम राजयोग करियर के लिहाज से बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नई तरह के अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर नई तरह की जिम्मेदारी, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आय के नए-नए साधन आपको मिल सकते हैं। आपको अपने नए तरह के संपर्कों से लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण योजना में आपको अच्छे असर मिल सकते हैं।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए नवपंचम योग आर्थिक नजरिए से बहुत ही लाभकारी और शुभ रह सकता है। अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि हो सकती है, लंबे समय से अटके हुए काम पूरा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार में निवेश के लिहाज से आपको कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं।
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कन्या राशि
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए करियर में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी मे बदलाव की तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतर अवसर मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धन लाभ के लिए बेहतर मौक मिलेंगे। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से कुछ अच्छा मुनाफा अर्जित हो सकता है।
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