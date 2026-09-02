3 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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03 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 03 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।