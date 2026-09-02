3 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 02 Sep 2026 04:58 PM IST
सार
03 September Ka Panchang: 3 सितंबर को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 03 September: 03 सितंबर को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 03 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 03 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:32
चन्द्रोदय- 22:26
चन्द्रास्त- 11:56
गुलिक काल- 09:08 − 10:42
राहुकाल: 13:50 − 15:24
यमगण्ड: 06:01 − 07:34
शुभ: 06:00 - 07:34
रोग: 07:34 - 09:08
उद्वेग: 09:08 - 10:42
चर: 10:42 - 12:16
लाभ: 12:16 - 13:50
अमृत: 13:50 - 15:24
काल: 15:24 - 16:57
शुभ:16:57 - 18:31
03 सितंबर 2026 (गुरुवार) रात्रि का चौघड़िया
अमृत: 18:31 - 19:58
चर: 19:58 - 21:24
रोग: 21:24 - 22:50
काल: 22:50 - 00:16, 04 September
लाभ : 00:16 - 01:42, 04 September
उद्वेग: 01:42 - 03:08, 04 September
शुभ: 03:08 - 04:34, 04 September
अमृत: 04:34 - 06:00, 04 September
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आज का पंचांग- 03 सितंबर 2026
|तिथि
|सप्तमी
|26:24 तक
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|24:26 तक
|प्रथम करण
|विष्टि
|15:25 तक
|द्वितीय करण
|बावा
|26:24 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|गुरुवार
|योग
|व्याघात
|21:06 तक
|सूर्योदय
|06:01
|सूर्यास्त
|18:32
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|13:50 − 15:24
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:51 − 12:41
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11:51 − 12:41
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 03 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:01
सूर्यास्त का समय- 18:32
चन्द्रोदय- 22:26
चन्द्रास्त- 11:56
जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के लिए राशि अनुसार करें उपाय, मिलेगा भाग्य का भरपूर साथआज का अशुभ मुहूर्त - 03 सितंबर 2026
गुलिक काल- 09:08 − 10:42
राहुकाल: 13:50 − 15:24
यमगण्ड: 06:01 − 07:34
Vivah Muhurat 2026: जुलाई से दिसंबर के बीच शादी के लिए कब हैं शुभ दिन ? यहां देखें सभी विवाह मुहूर्त03 सितंबर 2026 (गुरुवार) दिन का चौघड़िया
शुभ: 06:00 - 07:34
रोग: 07:34 - 09:08
उद्वेग: 09:08 - 10:42
चर: 10:42 - 12:16
लाभ: 12:16 - 13:50
अमृत: 13:50 - 15:24
काल: 15:24 - 16:57
शुभ:16:57 - 18:31
03 सितंबर 2026 (गुरुवार) रात्रि का चौघड़िया
अमृत: 18:31 - 19:58
चर: 19:58 - 21:24
रोग: 21:24 - 22:50
काल: 22:50 - 00:16, 04 September
लाभ : 00:16 - 01:42, 04 September
उद्वेग: 01:42 - 03:08, 04 September
शुभ: 03:08 - 04:34, 04 September
अमृत: 04:34 - 06:00, 04 September