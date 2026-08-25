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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Chandra Grahan in kumbh rashi 2026 these zodiac will face problems

Chandra Grahan 2026: 2 दिन बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, कुंभ सहित इन राशि वालों पर रहेगा भारी

Tue, 25 Aug 2026 03:02 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 25 Aug 2026 03:02 PM IST
सार

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त 2026 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जातकों को सेहत, नौकरी और कारोबार से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 

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Chandra Grahan in kumbh rashi 2026 these zodiac will face problems
Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस दिन सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर ग्रहण शुरू होगा। इसका समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा। चूंकि यह भारत के समय से विपरीत है, इसलिए इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देने वाला है। परंतु चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। ज्योतिषियों की मानें, तो शनि की राशि में ग्रहण का लगना उसके नकारात्मक प्रभाव को और भी कई गुना बढ़ा रहा है। ऐसे में समय कुछ राशि वालों के लिए कष्टकारी हो सकता है। जातकों को सेहत परेशान कर सकती है, वहीं व्यापार में भी कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। ऐसे में किन राशियों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं।



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Chandra Grahan in kumbh rashi 2026 these zodiac will face problems
Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी। इस दौरान काम का बढ़ता दबाव जहां लाभ दे सकता है, वहीं इसका असर आपकी सेहत पर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए काम के साथ आराम और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
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Chandra Grahan in kumbh rashi 2026 these zodiac will face problems
Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी किसी बात से विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि, मेहनत के बल पर आपके काम मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। घर में किसी सदस्य से अनबन होने की आशंका है, इसलिए शांत रहकर बात करना बेहतर रहेगा।
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Chandra Grahan in kumbh rashi 2026 these zodiac will face problems
Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला

कुंभ राशि
कुंभ राशि में ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। छोटी-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। लाभ पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान व्यापार और नौकरी को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले अच्छी तरह विचार जरूर करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई टैरो कार्ड राशिफल से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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