फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky

जन्माष्टमी पर ग्रहों का दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों के रिश्तों में आ सकता है बड़ा बदलाव

Sun, 30 Aug 2026 10:57 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 30 Aug 2026 10:57 AM IST
सार

जन्माष्टमी 2026 पर ग्रहों की खास स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकती है। गुरु और चंद्रमा की मजबूत स्थिति से कुछ जातकों को धन, करियर और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह संयोग खास रहेगा।

विज्ञापन
Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky
जन्माष्टमी 2026 - फोटो : amar ujala

Janmashtami 2026: इस बार जन्माष्टमी का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के दिन कई प्रमुख ग्रह अनुकूल स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में, गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में, सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में और शुक्र अपनी स्वराशि तुला में रहेंगे। वहीं मंगल और शुक्र के बीच नवपंचम योग भी बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर में प्रगति, आय में बढ़ोतरी और आर्थिक अवसरों के संकेत दे सकती है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय खास रह सकता है।

Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky
चंद्रमा और गुरु की उच्च स्थिति के साथ सूर्य और शुक्र का अपनी-अपनी राशियों में होना इस दिन को विशेष बना रहा है। - फोटो : adobe stock

जन्माष्टमी पर बन रहा है खास ग्रह संयोग
जन्माष्टमी के दिन कई ग्रहों की अनुकूल स्थिति को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्रमा और गुरु की उच्च स्थिति के साथ सूर्य और शुक्र का अपनी-अपनी राशियों में होना इस दिन को विशेष बना रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होने के कारण परिणाम भी अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए इन ज्योतिषीय संकेतों को सामान्य राशिफल के तौर पर देखना चाहिए। आर्थिक निवेश, नौकरी या कारोबार से जुड़े बड़े फैसले अपनी परिस्थितियों और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर ही लेना उचित रहेगा।

Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky
आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा आपकी राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे। इसका सकारात्मक असर आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने के साथ अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। वहीं व्यापार करने वाले लोगों को किसी नए संपर्क या योजना से फायदा मिलने की संभावना है। पारिवारिक माहौल भी सकारात्मक रहेगा और घर में सुख-शांति बनी रह सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky
आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए जन्माष्टमी का ग्रह संयोग विशेष माना जा सकता है। गुरु आपकी राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे और चंद्रमा भी लाभ भाव में उच्च स्थिति में होंगे। वहीं सूर्य धन भाव में रहेंगे। इन ग्रह स्थितियों के चलते नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से जिस काम या प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार था, उसमें प्रगति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और आय के साथ बचत पर भी ध्यान देने का मौका मिलेगा।

विज्ञापन
Janmashtami 2026 Rare Yog of Jupiter and Moon These 4 Zodiac Signs May Get Lucky
विदेश से जुड़े व्यापार में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए भी जन्माष्टमी का दिन करियर और व्यापार के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। लाभ भाव में गुरु की शुभ स्थिति आर्थिक फायदा दिलाने वाली मानी जाती है।कारोबारियों को कोई बड़ा ऑर्डर, नया क्लाइंट या महत्वपूर्ण डील मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने से मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed