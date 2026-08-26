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सितंबर 2026 में ग्रहों की चाल बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों का मासिक राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Wed, 26 Aug 2026 12:23 PM IST
सार
सितंबर माह में कई प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना।
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मासिक राशिफल सितंबर 2026
- फोटो : Amar Ujala
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सितंबर 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कई प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। महीने की शुरुआत 2 सितंबर को शुक्र के तुला राशि में प्रवेश से होगी। इसके बाद 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें मजबूत स्थिति में माना जाता है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे, जबकि 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। महीने के अंत में 26 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे।
इसके अलावा शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री रहेंगे, जबकि राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में स्थित रहेंगे। ऐसे में सितंबर का महीना कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ राशि वालों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय धैर्य और सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सितंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।
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मेष
- फोटो : amarujala
मेष
मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंगे। सितंबर महीने के पहले दो सप्ताह आपके करियर-कारोबार की दृष्टि से अनुकूल कहें जाएंगे। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सुख, सहयोग और समर्थन मिलेगा। घर-परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा और स्वजनों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा।
माह के मध्य में छात्र वर्ग को आलस्य को त्याग कर कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपका मन अपने लक्ष्य से भटक सकता है। किसी बात को लेकर अपनों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका रहेगी। हालांकि इस दौरान छोटी-बड़ी यात्राएं आपके करियर और कारोबार को सही दिशा देने का कार्य करेंगी। सत्ता-सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से अटके हुए कार्य को पूरा करने में मदद प्राप्त होगी।
माह के तीसरे हफ्ते में आपको अपनी सेहत और संगति दोनों को सही रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान थोड़ी सी लापरवाही आपके शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का कारण बन सकती है। माह के आखिरी सप्ताह तक एक बार फिर चीजें पटरी पर लौटती हुई नजर आएंगी और आप करियर-कारोबार आदि में अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ कहा जाएगा।
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा लाल पुष्प अर्पित करके करें तथा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
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वृषभ
- फोटो : amarujala
वृषभ
वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। महीने की शुरुआत में इस राशि के जातकों को अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतनी होगी। माह के पूर्वार्द्ध में आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और रिस्क वाले काम से बचना होगा। इस दौरान भूलकर भी नियमों का उल्लंघन न करें और रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। प्रेम प्रसंग हो या फिर दांपत्य संबंध भावनाओं की कद्र करें। माह की शुरुआत में अपनी ऊर्जा, धन एवं समय का सदुपयोग करें अन्यथा बाद में बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। माह के पहले सप्ताह से लेकर मध्य तक यदि आप अपने कार्य को पूरे मनोयोग और योजनाबद्ध तरीके से कहते हैं तो आप तमाम तरह की कठिनाईयों से बच सकते हैं।
माह के मध्य में करियर-कारोबार से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। करियर हो या फिर कारोबार अपना काम सिद्ध करने के लिए वृषभ राशि वालों को लोगों को मिलाजुला कर काम करना चाहिए। यदि आप लोगों से विनम्रता से पेश आते हैं और उनकी बातों को अधिक सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी आधी समस्याएं खुद ब खुद कम हो जाएंगीं। सितंबर माह के उत्तरार्ध में इस बात पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यही वह समय होगा जब आप अपनी चीजों को पटरी में लाने में कामयाब हो सकते हैं।
उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की विधि-विधान से पूजा एवं श्री कृष्णाष्टकम् का पाठ करें।
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मिथुन
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मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह की शुरुआत अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद कही जाएगी। इस दौरान आप भाग्य पूरी तरह से मेहरबान रहेगा। इस दौरान करियर और कारोबार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। व्यवसाय के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं शुभ और लाभप्रद रहेंगी। इस दौरान आत्मीय लोगों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। रोजी-रोजगार की दिशा में प्रयास सफल होंगे। प्रोन्नति एवं मनचाहे स्थान पर तबादले की कामना पूरी होगी, लेकिन माह का दूसरा सप्ताह सेहत और संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या और व्यवहार सही रखें।
सितंबर माह के मध्य में मिथुन राशि जातक कुछेक चीजों को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। इस दौरान भूलकर भी भावनाओं में बहकर या फिर आवेश में आकर कोई गलत निर्णय न लें। अचानक से कुछेक बड़े खर्च आने से आपका आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में माह की शुरुआत से ही अपने धन का प्रबंधन करके चलें और हाथ दबाकर खर्च करें। सितंबर महीने के उत्तरार्ध में संतान या फिर किसी आत्मीय व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या वाद-विवाद हो सकता है। इस दौरान करियर-कारोबार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। नई योजना से जुड़ते समय उसकी नियम और शर्तें अवश्य जान लें। यदि आप कहीं पर बड़ा निवेश करने का प्लान करें तो एक बार अपने शुभचिंतकों या फिर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना न भूलें।
उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की को दूर्वा या फिर शमीपत्र अर्पित करके पूजा तथा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
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कर्क
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कर्क
कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। करियर हो या फिर कारोबार आपको इस माह काफी उतार-चढ़ाव भरी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि सितंबर महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। इस दौरान लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय में मनचाही प्रगति और लाभ होगा। रोजी-रोजगार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद रहेंगी।
माह के पूर्वार्ध में आपको आत्मीय लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा लेकिन दूसरे सप्ताह से आपको लोगों के साथ तालमेल बिठाने में कुछेक मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके सोचे हुए कार्य भी योजनाबद्ध तरीके से करने पर ही पूरे हो पाएंगे। माह के मध्य में एक बार फिर आप पर भाग्य मेहरबान होगा और चीजें पटरी पर आना शुरू हो जाएंगी। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा कहा जाएगा। आपको विभिन्न स्रोतों से आय होगी।
कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। भूमि-भवन और वाहन आदि के क्रय का सपना पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। माह के तीसरे सप्ताह में आपको अपने कामकाज में लापरवाही करने से बचना होगा। इस दौरान लोगों के साथ वाद-विवाद से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें। रिश्ते-नाते को बेहतर बनाने के लिए आपको इस माह कुछेक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। माता का विशेष स्नेह बरसेगा।
उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राष्टकं का पाठ करें।
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